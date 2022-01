La Juventus è attesa da giorni importanti per il mercato. L'infortunio di Chiesa potrebbe agevolare l'arrivo di un giocatore per il settore avanzato, si parla di un interesse concreto per Sardar Azmoun. La punta dello Zenit San Pietroburgo è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe approdare nella società bianconera per circa 5 milioni di euro. Azmoun si aggiungerebbe ai vari Kaio Jorge, Dybala, Kean e Morata, almeno secondo gran parte dei giornali sportivi italiani. Il tecnico Massimiliano Allegri nonostante l'interesse concreto del Barcellona vuole la permanenza di Morata, molto importante per il gioco bianconero.

Non ne sono convinti però diversi giornali sportivi spagnoli che parlano di un possibile trasferimento del giocatore al Barcellona negli ultimi giorni di mercato. Sarebbe infatti un rinforzo gradito dal tecnico della società catalana Xavi. Anche Morata gradirebbe il trasferimento in Spagna ma non è facile trovare un sostituto di qualità allo spagnolo. Il Barcellona però potrebbe offrire alla Juventus un giocatore gradito per Morata. Si tratta di Dembélé, il centrocampista francese va in scadenza di contratto a giugno e attualmente non ci sarebbe la volontà del giocatore di prolungare l'intesa contrattuale. Sarebbe uno scambio di mercato gradito dalla società bianconera.

Possibile scambio di mercato fra Morata e Dembélé a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Barcellona potrebbe offrire il cartellino di Dembélé per Morata a gennaio. In questo modo la società catalana eviterebbe di perdere a parametro zero il centrocampista francese, che è in scadenza di contratto a giugno.

Allo stesso tempo Xavi avrebbe il giocatore ideale per il settore avanzato. Morata sarebbe il preferito del tecnico della società catalana. Uno scambio di mercato che la Juventus potrebbe gradire anche perché Dembélé piace al tecnico Massimiliano Allegri. Il francese può giocare in un 4-3-3 ma anche come trequartista del 4-2-3-1.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che arrivano dai giornali sportivi spagnoli e che parlano di uno scambio di mercato fra Morata e Dembélé non trovano conferme fra quelli italiani. Anche perché lo spagnolo è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid ed il Barcellona dovrebbe trovare prima un'intesa con l'Atletico e poi con la Juventus. Morata quindi dovrebbe rimanere alla Juventus almeno fino a fine stagione ma la società bianconera non dovrebbe riscattare il suo cartellino per 35 milioni di euro. Somma che la Juventus potrebbe utilizzare a giugno per l'acquisto della punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.