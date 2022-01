La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato nelle ultime settimane di gennaio. Si lavora infatti a due cessioni importanti, quelle di Ramsey e Arthur Melo, che potrebbero trasferirsi nel campionato inglese e garantire una risparmio importante sul monte ingaggi. L'infortunio di Chiesa dovrebbe agevolare anche l'arrivo di una punta. La società bianconera, però, non dovrebbe effettuare grandi investimenti a gennaio, i principali rinforzi potrebbero arrivare nel Calciomercato estivo. Uno dei settori che ha più bisogno di acquisti è sicuramente quello avanzato.

Lo dimostrano i pochi gol realizzati dalle punte, per questo la Juventus potrebbe acquistare ben due punte a giugno. Piacciono molto Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic, protagonisti di una grande prima parte di stagione rispettivamente con il Sassuolo e la Fiorentina. Soprattutto il classe 2000 sta segnando tanti gol, attualmente è primo nella classifica marcatori del campionato italiano. Uno dei due potrebbe arrivare alla società bianconera, a cui potrebbe aggiungersi anche Dembélé. Secondo la stampa spagnola, potrebbe essere il centrocampista francese del Barcellona uno dei rinforzi della Juventus per il calciomercato estivo.

Il centrocampista Dembélé potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus, oltre ad uno fra Scamacca e Vlahovic, potrebbe acquistare anche Dembélé a giugno. Il centrocampista francese va in scadenza con il Barcellona e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società catalana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto non solo della Juventus ma anche del Manchester United. Secondo i giornali sportivi spagnoli, Dembélé avrebbe già un'intesa contrattuale per giugno con una delle due società interessate al giocatore. Sarebbe un acquisto gradito dal tecnico Allegri, che potrebbe schierarlo in un 4-3-3 ma anche come trequartista nel 4-2-3-1.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere molto al mercato dei parametri zero a giugno. Fra i giocatori seguiti del campionato italiano che va in scadenza di contratto a fine stagione c'è Romagnoli del Milan, piacciono inoltre i due difensori del Chelsea Antonio Rudiger e Andreas Christensen. L'eventuale arrivo di un difensore importante potrebbe dipendere dalla cessione di De Ligt, che potrebbe trasferirsi al Barcellona. La sua cessione potrebbe garantire una somma di circa 80 milioni di euro, che sarebbe utile per acquistare una punta di qualità come Dusan Vlahovic.