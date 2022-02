L'Inter sarà sicuramente una delle protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri, oltre a rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi sul fronte acquisti, dovranno essere bravi anche a fare cassa sul fronte cessioni cercando di resistere all'assalto dei propri top player. Tra questi c'è senza dubbio Nicolò Barella, considerato ormai uno dei migliori interpreti al mondo in quel ruolo e finito nel mirino di alcuni top club europei, tra cui il Liverpool di Jurgen Klopp, che ha elogiato il centrocampista in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra le due squadre.

Il Torino, invece, per la prossima estate punterà a rinforzare l'attacco e per questo motivo i granata avrebbero messo nel mirino Joao Pedro. L'attaccante italo brasiliano è un vecchio obiettivo dei granata ma la prossima potrebbe essere la sessione giusta per il suo approdo all'ombra della Mole.

Il Liverpool sarebbe interessato a Barella

Dopo aver ceduto Hakimi al Paris Saint Germain e Romelu Lukaku al Chelsea per quasi 200 milioni di euro complessivi, l'Inter ha in parte risolto i propri problemi economici. Non sono da escludere, però, altri sacrifici la prossima estate, soprattutto in caso di proposte fuori mercato come successo con il centravanti belga.

Uno dei giocatori che sarebbe finito nel mirino dei top club europei nelle ultime settimane è sicuramente Nicolò Barella.

Il centrocampista piacerebbe molto al Liverpool di Jurgen Klopp, con il tecnico che non ha nascosto la propria gioia per il fatto che il giocatore fosse squalificato per la doppia sfida di Champions League tra le due squadre. Il classe 1997 ha rinnovato il proprio contratto con i nerazzurri solo qualche settimana fa e in molti lo identificano come prossimo capitano con l'addio di Handanovic.

I Reds, però, sarebbero pronti a tutto per provare a soffiarlo al club meneghino, mettendo sul piatto cifre importanti.

Il Liverpool vorrebbe mettere sul piatto il cartellino di Thiago Alcantara oltre ad un contratto da 8 milioni di euro a stagione. L'Inter, dal proprio canto, non sembra propensa ad accettare e prenderà in considerazione soltanto proposte superiori ai 70 milioni di euro.

Torino: nel mirino ci sarebbe Joao Pedro

Il Torino per la prossima estate va alla ricerca di un rinforzo in attacco visto l'addio di Andrea Belotti, in scadenza di contratto. I granata sarebbero tornati su Joao Pedro, già cercato nelle scorse sessioni di mercato, con il Cagliari che non aveva voluto privarsene. Tra qualche mese le cose cambieranno, con il giocatore che preme per fare una nuova esperienza professionale. La sua valutazione si aggira sui 10 milioni di euro, condizionata anche dal contratto in scadenza a giugno 2023. Il Toro è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Daniele Baselli, attualmente in prestito proprio ai rossoblu, più un conguaglio economico sui 5 milioni di euro.