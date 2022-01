La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni importanti negli ultimi giorni di mercato. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Arthur Melo. Il centrocampista gallese piace a diverse società inglesi, lo svedese potrebbe essere la contropartita tecnica per l'acquisto di Dusan Vlahovic, il brasiliano invece potrebbe trasferirsi in prestito all'Arsenal, anche se la Juventus preferirebbe la cessione a titolo definitivo. La società bianconera accetterebbe anche uno scambio di prestiti che porterebbe il brasiliano a Londra e il centrocampista Thomas Partey nella società bianconera.

Il ghanese piace molto al tecnico Massimiliano Allegri, che potrebbe schierarlo davanti alla difesa vicino a Manuel Locatelli. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però l'Arsenal non vorrebbe cedere il ghanese in quanto il tecnico Mikel Arteta lo considera un giocatore importante. Di conseguenza il brasiliano potrebbe lasciare la Juventus in prestito senza contropartite tecniche ma solo se Allegri avrà un sostituto di qualità.

Possibile scambio di mercato fra Arthur Melo e Thomas Partey

La Juventus avrebbe chiesto all'Arsenal il prestito di Thomas Partey per lasciar partire Arthur Melo. La società bianconera vorrebbe un centrocampista fisico che possa garantire equilibrio ma anche impostazione di gioco.

Il ghanese piace molto a Massimiliano Allegri ma anche al tecnico della società inglese Mike Arteta, che non vorrebbe cederlo. Arthur Melo potrebbe partire lo stesso anche se il tecnico toscano vorrebbe un sostituto di qualità del brasiliano. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.

Potrebbe arrivare già a gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere tre centrocampisti, come già anticipato ad inizio articolo. L'eventuale partenza di Ramsey e Arthur Melo potrebbe agevolare l'arrivo non solo di Denis Zakaria ma anche di Nicolò Rovella. Secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera potrebbe anticipare il trasferimento a Torino del classe 2001 già a gennaio.

Attualmente è in prestito al Genoa ma il suo cartellino è di proprietà della Juventus. Per quanto riguarda Dejan Kulusevski, potrebbe trasferirsi alla Fiorentina. La società bianconera vorrebbe cederlo ai toscani come contropartita tecnica per l'acquisto di Dusan Vlahovic. La punta va in scadenza di contratto a giugno 2023 e attualmente ha una valutazione di mercato di circa 70 milioni di euro. La Juventus potrebbe aggiungere anche una somma cash di 35 milioni di euro per l'acquisto del giocatore.