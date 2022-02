La Juventus è attesa da giorni importanti per quanto riguarda il Calciomercato. Gran parte delle trattative di mercato di giugno dipenderanno dalla conferma o meno dei giocatori in scadenza. Ci riferiamo evidentemente non solo a quelli che potrebbero lasciare la Juventus a parametro zero a fine stagione ma anche a quelli che hanno un contratto fino a giugno 2023. Fra questi spiccano Adrien Rabiot e Alex Sandro, il francese non è riuscito ad incidere in queste tre stagioni con la Juventus e potrebbe essere ceduto in estate anche per monetizzare da una sua eventuale partenza.

Diversa è la situazione di Alex Sandro, che è stato un riferimento della Juventus fino a due stagioni fa, nelle ultime però ha commesso diversi errori che potrebbero agevolarne la partenza. Si parla di una una sua possibile partenza a giugno, con il Chelsea e il Wolverhampton che potrebbero presentare un'offerta da circa 12 milioni di euro per il cartellino del brasiliano. Al suo posto potrebbe arrivare Renan Lodi, terzino dell'Atletico Madrid non considerato un titolare dal tecnico Simeone. La Juventus lo ha visionato nell'andata degli ottavi di finale di Champions League fra Atletico Madrid e Manchester United, con il giocatore. che è stato uno dei migliori degli spagnoli.

Il giocatore Renan Lodi potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Renan Lodi nel calciomercato estivo. il brasiliano arriverebbe con la partenza di Alex Sandro, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, parte dei quali arriverebbero dalla cessione di Alex Sandro, valutato circa 12 milioni di euro.

I rapporti professionali fra Atletico Madrid e Juventus sono ideali, per questo le due società potrebbero parlare non solo del riscatto di Alvaro Morata ma anche dell'eventuale acquisto di Renan Lodi. Il classe 1998 rappresenterebbe un rinforzo per il presente e per il futuro essendo giovane. La sua partenza potrebbe essere agevolata dal fatto che Simeone non lo considera un titolare.

La Juventus lo ha visionato nel match di Champions League fra Atletico Madrid e Manchester United, la prestazione del brasiliano è stata importante.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Renan Lodi si concretizzerebbe con la cessione di Alex Sandro. Dovrebbe essere confermato per la stagione 2022-2023 anche Luca Pellegrini, mentre come terzini destri oltre a Danilo dovrebbe rimanere anche De Sciglio. Sarebbe vicino al prolungamento di contratto anche Cuadrado, che può giocare terzino ma anche centrocampista di fascia destra. Da valutare invece i rinforzi nel ruolo di difensore centrale e a centrocampo. Serve un giocatore bravo nell'impostazione di gioco considerando le problematiche riscontrate nella stagione.