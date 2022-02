La Juventus in queste stagioni ha dimostrato di voler rinforzarsi con giocatori giovani e di qualità. Non è un caso che dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo nell'estate 2018 (ceduto nel recente Calciomercato estivo al Manchester United) siano arrivati De Ligt, Pellegrini, Locatelli, Chiesa, Kean, McKennie e Vlahovic. Tutti giocatori poco poco più che ventenni e che potrebbero rappresentare il presente e il futuro della società bianconera. La Juventus però a giugno potrebbe decidere anche di affidarsi a rinforzi d'esperienza, che possano essere utili anche come alternative ai titolari.

Potrebbe arrivare una punta centrale disposta a fare la riserva. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Eric Maxim Choupo-Moting, punta del Bayern Monaco che a breve compirà 33 anni. Il camerunense si sta rivelando molto utile alla società bavarese e da riserva di Lewandowski ha segnato diversi gol importanti. Attualmente ha un contratto fino a giugno 2023 ma il Bayern potrebbe lasciarlo partire a prezzo agevolato. In questa stagione sta dando un buon contributo nel campionato tedesco ed in Champions League, oltre che nella Coppa di Germania.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Eric Maxim Choupo-Moting, giocatore del Bayern Monaco.

Il 33enne arriverebbe a prezzo agevolato essendo in scadenza di contratto a giugno 2023. Sarebbe un rinforzo ideale come alternativa a Dusan Vlahovic. In questa stagione nella società tedesca ha disputato fino ad adesso 15 match totali, 2 con 1 gol in Champions League, 11 con 4 gol e 2 assist nel campionato tedesco, 1 match nella Supercoppa di Germania ed un altro nella Coppa di Germania, segnando 4 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni.

Oltre all'esperienza porterebbe qualità e gol, come ha dimostrato nelle sue esperienze professionali prima di arrivare al Bayern Monaco. Nella sua carriera professionale ha giocato soprattutto in Germania, in Inghilterra allo Stoke City ed in Francia al Paris Saint Germain prima di trasferirsi al Bayern Monaco.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare altri acquisti d'esperienza nel calciomercato estivo attingendo al mercato dei parametri zero. Per la difesa piace Antonio Rudiger, che va in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. A centrocampo si valuta l'ingaggio di Franck Kessié, che difficilmente prolungherà il contratto con il Milan. L'ivoriano vorrebbe circa 8,5 milioni di euro a stagione. Come giovane piace Niccolò Zaniolo, valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro.