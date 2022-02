L'Inter sarebbe al lavoro per programma la prossima stagione ed il mercato potrebbe essere finanziato proprio dall'addio di Lautaro Martinez. L'argentino non sta avendo un ottimo rendimento sotto la guida di Simone Inzaghi e, se non dovesse invertire il trend negativo, potrebbe essere sacrificato al termine della stagione in caso di un offerta allettante. La sua valutazione sarebbe di circa ottanta milioni di euro e piacerebbe molto al Tottenham di Antonio Conte. Eppure, prima che ci fosse il Covid, sarebbe stato molto vicino al trasferimento al Barcellona,per diretta richiesta di Lionel Messi.

"Lautaro è stato molto vicino al Barcellona. Prima del Covid abbiamo fatto tante riunioni con gli agenti, con i dirigenti dell'Inter con i quali abbiamo un bel rapporto. È stato molto vicino. Dopo è arrivato il Covid ed è cambiata la situazione, il calcio è cambiato a livello economico, l'esborso per Lautaro era un grosso esborso". Ha dichiarato Ramon Planes, ex direttore sportivo della squadra blaugrana.

Il club milanese ancora sulle tracce di Belotti

In caso di addio dell'ex Racing, i dirigenti milanesi avrebbero già monitorato diversi profili da regalare a Simone Inzaghi per l'attacco della prossima estate. Oltre a Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori e Jonathan David. Marotta e Piero Ausilio sarebbero molto attenti ai possibili colpi a parametro zero.

Non solo Dybala ma anche Andrea Belotti. L'attuale ragazzo del Torino ha il contratto in scadenza nel 2022 e non avrebbe ancora raggiunto l'accordo con il club di Urbano Cairo per il rinnovo. Sulle sue tracce ci sarebbero anche club come Atalanta e Milan. I bergamaschi lo vorrebbero ingaggiare dopo l'infortunio che potrebbe tenere fermo per diverso tempo Duvan Zapata, mentre i rossoneri apprezzerebbero le caratteristiche del "Gallo" che potrebbe prendere il posto di Zlatan Ibrahimovic se non dovesse prolungare il suo rapporto con la società presieduta dagli Elliot.

Idea Amrabat come vice Brozovic

L'Inter avrebbe intenzione anche di ingaggiare un centrocampista. Oltre a Davide Frattesi, si starebbe cercando un profilo in grado di sostituire Marcelo Brozovic. Il croato, che dovrebbe rinnovare ufficialmente il suo contratto a breve, ha dimostrato di essere indispensabile per i meccanismi tattici di Inzaghi che, con la sua assenza, ha avuto una serie di difficoltà, come emerso anche nella gara persa contro il Sassuolo per 2-0.

Il vice dell'ex Dinamo Zagabria potrebbe essere Sofyan Amrabat della Fiorentina che sta trovando poco spazio sotto la guida di Vincenzo Italiano e che rappresenterebbe un'ottima soluzione low cost per la società presieduta dagli Zhang,