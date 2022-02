La Juventus è attesa da giorni importanti per il Calciomercato. Il Consiglio d'Amministrazione che inizierà il 23 febbraio servirà anche per decidere gli eventuali prolungamenti di contratto dei giocatori in scadenza a giugno. Sono cinque quelli che rischiano di lasciare la società bianconera, fra questi spiccano Dybala, Bernardeschi e Cuadrado. Si è parlato molto del colombiano nelle ultime settimane e di una possibile intesa contrattuale per circa 3 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva.

Non ci sono però ancora novità a riguardo, anche perché il giocatore vorrebbe un contratto di almeno due stagioni e non l'opzione per quella successiva. Se non dovesse arrivare l'intesa economica e contrattuale fra le parti, il giocatore lascerà a parametro zero la Juventus. La società bianconera potrebbe decidere di acquistare al suo posto Nelson Semedo, portoghese attualmente al Wolverhampton dopo stagioni non di certo ideali al Barcellona. Il classe 1993 è un giocatore simile a Cuadrado anche se non ha la stessa tecnica. Ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Il giocatore Nelson Semedo potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di acquistare Nelson Semedo nel caso in cui Cuadrado non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Attualmente però la volontà della Juve sarebbe quella di confermare il colombiano ma non per più di una stagione più un'opzione per quella successiva. Cuadrado vorrebbe almeno due anni di contratto. Questa distanza potrebbe agevolare anche il suo addio, nonostante il colombiano si trovi molto bene a Torino. L'eventuale partenza potrebbe agevolare l'arrivo di Nelson Semedo, terzino portoghese che dopo l'esperienza professionale al Barcellona si è trasferito nel 2020 al Wolverhampton.

Il classe 1993 è in scadenza a giugno 2023, per questo potrebbe arrivare a prezzo agevolato. Inoltre è gestito dall'agente sportivo Jorge Mendes, che ha un buon rapporto professionale con la Juventus dopo le stagioni di Cristiano Ronaldo nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare centrocampo e settore avanzato.

Molto dipenderà dalle cessioni che riuscirà a concretizzare a giugno. Il principale indiziato a lasciare la società bianconera è Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023. Il brasiliano piace al Wolverhampton, che potrebbe spendere circa 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Considerando l'interesse per Semedo da parte della Juventus, potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra la società inglese e quella bianconera.