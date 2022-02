L'Inter si starebbe già muovendo per programmare la stagione del futuro. Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni, il nome che piacerebbe per la difesa, qualora dovesse partire Stefan De Vrij (che sarebbe finito nel mirino del Tottenham di Antonio Conte, sarebbe quello di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano piacerebbe anche al Bayern Monaco e avrebbe una valutazione di circa quaranta milioni di euro. Per recuperare un corposo bottino, i dirigenti nerazzurri avrebbero pensato di cedere più di un tesserato al termine del campionato.

Nella lista comparirebbero i nomi di Gagliardini, Salcedo, Radu, Pinamonti, Mulattieri e Sensi.

Il centrocampista ex Atalanta piacerebbe in Turchia, l'attaccante dello Spezia non sarebbe ritenuto centrale nel progetto di Inzaghi, mentre l'attuale centravanti del Crotone potrebbe essere girato per un'altra avventura in un altro club. Pinamonti e Radu potrebbero entrare nell'affare con il Sassuolo che porterebbe alla Pinetina sia Gianluca Scamacca che Davide Frattesi.

Resterebbe da decifrare il destino di Stefano Sensi, ora in prestito alla Sampdoria, che non ha giocato l'ultima gara per un problema fisico. La decisione finale sarà legata proprio alle sue condizioni fisiche, motivo per il quale la società presieduta dagli Zhang avrebbe deciso di cederlo a gennaio.

Belotti avrebbe potuto vestire la maglia dell'Inter

Per l'attacco del futuro ci sarebbero molti nomi nei radar di Marotta e Piero Ausilio. Oltre a quello del calciatore del Sassuolo, ci sarebbe anche Andrea Belotti che, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe avuto in estate un incontro con l'Inter quando ancora non era stato concluso l'affare che ha poi regalato Joaquin Correa ai nerazzurri.

L'incontro milanese per l'ex attaccante del Palermo non ha avuto riscontri positivi ma ha comunque confermato l'interesse del club degli Zhang,

Piacerebbe il difensore del Chelsea

Nelle idee dell'Inter, sempre per potenziare la difesa, ci sarebbe anche il nome di Andreas Christensen. Il calciatore è in scadenza con il Chelsea e non avrebbe ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto.

Dovrebbe lasciare i Blues anche perché poco considerato da Thomas Tuchel. Attualmente percepisce circa cinque milioni di euro, quindi difficilmente accetterà una squadra che gli offrirà uno stipendio più basso. Il club milanese dovrebbe dunque battere la concorrenza del Barcellona, società molto interessata al ragazzo per potenziare la linea difensiva in vista della prossima stagione. I contatti potrebbero accelerarsi al termine della stagione.