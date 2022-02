L'Inter ha rimediato una pesante sconfitta in campionato contro il Milan, non tanto nel gioco quanto nel modo in cui è maturato il risultato. Prestazione importante dei nerazzurri per primi 60 minuti del match, alla lunga il Milan è riuscita a gestire il gioco sfruttando anche la qualità di Brahim Diaz, che ha sostituito Kessié. Non è un caso che i gol del Milan siano arrivati anche dopo l'uscita nel secondo tempo di Ivan Perisic, uno dei miglior in campo dei nerazzurri. Il centrocampista ha segnato il gol del vantaggio nel primo tempo, realizzazione che non è bastata per la vittoria dato che il Milan ha segnato due gol grazie a Giroud.

Proprio Perisic ha il contratto in scadenza a giugno e secondo le ultime notizie di mercato potrebbe non prolungare il contratto con la società nerazzurra. In tal caso ci sarebbero diverse società che potrebbero offrire un contratto al giocatore. Fra queste anche la Juventus, con il tecnico Massimiliano Allegri che gradisce molto la qualità ma anche la quantità che garantisce il centrocampista croato. Perisic potrebbe giocare in un eventuale 4-2-3-1 come trequartista o come punta di fascia nel 4-3-3. Potrebbe accontentarsi di un ingaggio di circa 3 milioni di euro netti a stagione. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi nel caso in cui Bernardeschi non dovesse prolungare il contratto con la Juventus.

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta nell'intervista prima del match contro il Milan ha dichiarato che l'arrivo di Gosens non significa che Perisic non rinnoverà il suo contratto. Nonostante questo però le indiscrezioni di mercato sembrano confermare la possibilità di un addio di Perisic. La Juventus potrebbe ingaggiarlo ma solo se Bernardeschi non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Difficile infatti pensare ad un altro acquisto come trequartista vista l'abbondanza nella Juventus.

Il mercato dell'Inter

L'Inter nel mese di febbraio dovrà lavorare anche alla situazione contrattuale di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato anche lui come Perisic va in scadenza di contratto a giugno. Sempre Marotta nell'intervista prima del match Inter-Milan aveva dichiarato che Brozovic vuole rimanere nella società nerazzurra. Di conseguenza non dovrebbero esserci problemi per il prolungamento contrattuale del giocatore.