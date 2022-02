Tra corsa scudetto e Calciomercato continua la stagione del Milan. I rossoneri continuano a tenere ben aperti gli occhi per rendere più forte la rosa di Stefano Pioli. Serve un difensore centrale e Botman è il primo obiettivo, nelle scorse settimane gli agenti hanno incontrato la dirigenza del Diavolo avvicinando di fatto ancora di più il trasferimento. Per il centrocampo la pista più calda sembra essere quella che porta a Renato Sanches che nelle idee di Maldini e Massara dovrebbe prendere il posto di Kessié, ormai sempre più lontano dal rinnovo di contratto con il suo attuale club e pronto a liberarsi a zero la prossima estate.

Milan-Mazraoui: primi contatti

Spunta però anche un nuovo nome per il calciomercato del Milan ed è quello di Mazraoui, terzino destro e colonna dell’Ajax che però sarebbe in cerca di una nuova avventura. A 24 anni è cresciuto nel florido settore giovanile dei lancieri per poi esordire giovanissimo in prima squadra. È stato fin dalle prime battute il laterale destro titolare della difesa della squadra con cui ha vinto tutto in patria ed è arrivato anche in semifinale di Champions League, eliminando lungo il cammino anche la Juventus.

Giovane ma già con grande esperienza, da quattro anni è titolare dell’Ajax con cui ha all’attivo anche una trentina di presenze nella massima competizione per club del Vecchio Continente, sarebbe un rinforzo sulla fascia destra di cui il Milan potrebbe avere bisogno la prossima estate.

Calabria è un punto fisso, mentre Florenzi è in prestito con diritto di riscatto. La possibilità di acquistare un profilo più giovane potrebbe fare gola e non poco a Maldini e Massara che per fare spazio al nuovo profilo lascerebbero andare l’ex Roma, con conseguente risparmio per non dover acquistare il cartellino.

Mazraoui al Milan, tutti vogliono il sì

L’occasione è ghiotta perché Mazraoui è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare con l’Ajax a meno di clamorosi dietrofront. Difficile pensare a questo scenario visto che secondo gli ultimi rumors gli agenti avrebbero proposto il proprio assistito al Milan nelle scorse settimane.

Proprio questa mossa potrebbe avvicinare il laterale nato in Marocco al club meneghino che, come detto, ritiene interessante il profilo del ragazzo.

Insomma sembra proprio che tutte le parti stiano spingendo perché il matrimonio possa avere luogo la prossima estate. Un colpo a zero davvero interessante per il Milan che per ora non sembra avere grandi rivali nella corsa, anche se qualcuno vocifera che Napoli e Roma stiano tenendo d'occhio la situazione, e comunque partirebbe in testa visto che sarebbe stato l’entourage a cercare direttamente il club e non viceversa come spesso accade.