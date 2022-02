Il calciomercato invernale si è appena concluso ma in casa Inter si pensa già alla prossima stagione. Il grande sogno per rinforzare la rosa nerazzurra porta il nome di Paulo Dybala. La Joya sembra essere sempre più in rottura con l'ambiente Juventus, con la trattativa per il rinnovo di contratto che fino a qualche settimana fa sembrava definita e che ora sembra essere in grande discussione. Beppe Marotta si sarebbe già attivato per cercare di convincere l'attaccante argentino ad accettare la causa interista, fu proprio il massimo dirigente a portarlo a Torino nell'estate del 2015 dal Palermo e la stima è rimasta immutata.

Dybala nei meccanismi di Inzaghi si inserirebbe alla perfezione, perché è abituato a muoversi in una posizione meno defilata e perché ragiona da numero 10 a tutti gli effetti, negli assist, nelle combinazioni con il centravanti, nei tiri in porta.

Ne è convinto anche il presentatore televisivo Paolo Bonolis, amante del calcio e tifoso dell'Inter che nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista ai microfoni di FCInter1908.it. Secondo il conduttore di Mediaset, Dybala farebbe molto comodo all’Inter. Bonolis ha voluto parlare anche della Juventus, sottolineando soprattutto le ultime manovre di Calciomercato.

Il noto presentatore parla di Dybala

“Dybala? Farebbe comodo ai nerazzurri? Dybala farebbe comodo a chiunque, non solo all’Inter.

E’ un giocatore fantastico. Ricordo che, quando giocava con il Palermo, ne parlammo con Javier Zanetti: mi disse che lo seguivano e che volevano portarlo in nerazzurro. Poi alla fine è andato alla Juventus”.

Il primo a notare le qualità di Dybala nel Palermo fu proprio Roberto Mancini, allora allenatore dell’Inter, nell’autunno 2014.

L'allenatore nato a Jesi chiese all’allora Presidente Thohir di intavolare una trattativa con il club siciliano, ma il discorso finì ancora prima di cominciare per l’intervento di Beppe Marotta, allora amministratore delegato bianconero, che offrì a Zamparini 32 milioni di euro più 8 di bonus, superando di oltre 10 milioni la proposta nerazzurra.

Bonolis punge la Juventus

Il commentatore romano non ha perso occasione per lanciare frecciatine ai rivali bianconeri: “La Juve nel mercato di gennaio ha fatto la Juve, procurandosi quello che le serviva: una prima punta di spessore e un regista, che può sgravare da compiti difensivi Locatelli. Trovo tuttavia curioso un aspetto: Come hanno fatto a cedere Bentancur e Kulusevski a 70 milioni? Con tutto il rispetto per i due giocatori in questione, ma non mi sembra valgano certe cifre. Guarda caso sono rientrati da quello che hanno speso per Vlahovic. Non è che Paratici, in fondo, ha lavorato ancora per avvantaggiare la Juve? Ho letto anche che alcuni tifosi del Tottenham non siano proprio così soddisfatti di questi due nuovi acquisti”.

I tifosi del Tottenham, infatti, non sembra abbiano gradito i due affari e nelle ultime ore sono insorti sui social lanciando l'hashtag #ParaticiOut e chiedendone addirittura le dimissioni accusandolo di lavorare più per salvare il bilancio della Juve che non per portare giocatori davvero utili alla squadra londinese.