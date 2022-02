La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale. Denis Zakaria e Dusan Vlahovic sono rinforzi molto importanti che potrebbero aiutare la società bianconera non sono ad arrivare nei primi quattro posti del campionato italiano ma anche fino in fondo in Champions League. A loro si è aggiunto il difensore Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a fine stagione. L'argomento più chiacchierato di questi giorni è stato, evidentemente, l'approdo di Vlahovic alla Juventus, soprattutto perché la Fiorentina lo ha venduto ai rivali storici.

Il giocatore avrebbe rifiutato le offerte arrivate dalle società inglesi per trasferirsi in quella bianconera. A parlare dell'acquisto di Vlahovic è stato Claudio Nassi, che ha voluto sottolineare come la Fiorentina avrebbe potuto convincere il giocatore a rimanere offrendogli un contratto importante. Per il dirigente sportivo, il problema di Vlahovic era ed è il suo agente sportivo Ristic. L'unico modo per cercare di garantirsi la permanenza del giocatore era quello di convincere la famiglia del giocatore. Secondo Nassi, è sempre una questione di soldi, soddisfare economicamente l'agente sportivo del giocatore (pur di finire la collaborazione professionale con Vlahovic) avrebbe permesso Commisso di guadagnare almeno 30 milioni di euro in più rispetto ai 75 milioni di euro incassati dalla cessione del giocatore alla Juventus.

Il dirigente Nassi ha parlato dell'approdo di Vlahovic alla Juventus

'Se è vero che Vlahovic si è trasferito alla Juventus per 75 milioni più bonus, viene da pensare che Commisso abbia perso non meno di 30 milioni per non essere riuscito a portare la famiglia dalla sua'. Queste le dichiarazioni di Claudio Nassi in riferimento all'approdo di Vlahovic alla Juventus.

Secondo il dirigente sportivo, il presidente Commisso avrebbe dovuto cercare di convincere la famiglia del giocatore agevolando la fine della collaborazione professionale fra Vlahovic e il suo attuale agente sportivo, Ristic. Per Nassi era importante che Commisso offrisse una commissione importante all'agente sportivo per convincerlo a non gestire più gli interessi sportivi del giocatore serbo.

Vlahovic con Mbappé e Haaland sarebbe potuto essere il protagonista del calciomercato estivo

Il dirigente Nassi ha aggiunto: 'Se l'offerta di 5 milioni netti non era sufficiente, perché non andare oltre e chiedere la cifra desiderata per liberarsi? Da qui a prevedere un'asta per Vlahovic il passo era breve. Con Mbappé e Haaland sarebbe stato il protagonista del calciomercato estivo'. Parole importanti, quelle del dirigente sportivo, ed evidentemente confermate dal fatto che se Vlahovic avesse avuto un contratto più lungo con la Fiorentina, avrebbe potuto garantire sul mercato una somma di almeno 100 milioni di euro.