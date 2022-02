La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato estivo, dopo esserlo già stata a gennaio. Gli arrivi di Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, di Zakaria e di Vlahovic dimostrano la volontà della società bianconera di ritornare a vincere in Italia ma anche nelle competizioni europee.

Molte delle trattative di mercato dipenderanno anche dal futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno, ci riferiamo a Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

La società bianconera dopo tre stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero.

Gli ultimi arrivi senza prezzo di cartellino sono Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, che non hanno dato il contributo sperato. Tra i giocatori seguiti dalla Juventus che vanno in scadenza a giugno ci sarebbe Angel Di Maria, il centrocampista argentino non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con il Paris Saint Germain. Secondo la stampa francese fra le società interessate ci sarebbe anche quella bianconera. Piace inoltre anche all'Atletico Madrid e al Benfica, la sua prima società all'arrivo in Europa.

Di Maria piacerebbe alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi francesi la Juve potrebbe ingaggiare Angel Di Maria a giugno. Il centrocampista argentino va in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società francese.

L'argentino vorrebbe rimanere in Europa, anche per prepararsi nel migliore dei modi al mondiale in Qatar previsto a dicembre.

Potrebbe approdare alla Juventus, dove nel 4-3-3 di Allegri potrebbe sicuramente essere un rinforzo di qualità. Si parla però anche di un interesse concreto anche di Atletico Madrid e Benfica (che rappresenterebbe un ritorno).

La carriera professionale di Angel Di Maria

Arrivato in Europa proprio nelle file del Benfica, nel 2010 Di Maria si era trasferito al Real Madrid, disputando quattro stagioni nella società spagnola prima dell'acquisto da parte del Manchester United. In Inghilterra non è riuscito a incidere come ci aspettava e nel 2015 si è trasferito al Paris Saint Germain: attualmente è alla settima stagione con la società francese.

Fra le competizioni principali da lui vinte spiccano la Champions League e la Supercoppa Europea con il Real Madrid e la Coppa America con la nazionale argentina nel 2021.