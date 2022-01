La Juventus è attesa da giorni importanti per il mercato. L'infortunio di Chiesa potrebbe agevolare l'arrivo di un giocatore nel settore avanzato. Si valutano diversi giocatori, i preferiti sembrano essere Anthony Martial del Manchester United e Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Nelle ultime ore però si è ritornato a parlato del possibile approdo nella società bianconera di Mauro Icardi. Il Paris Saint Germain avrebbe deciso di lasciar partire l'argentino in prestito con diritto di riscatto. Fino a qualche settimana fa si parlava di una volontà di cederlo con l'obbligo di acquisto del suo cartellino a giugno.

Se fosse confermata questa possibilità, la Juventus potrebbe decidere di acquistarlo agevolando la cessione di Alvaro Morata. Come dichiarato in una recente intervista da Massimiliano Allegri, lo spagnolo è un giocatore importante ed una sua eventuale partenza si concretizzerebbe solo se dovesse arrivare un giocatore della sua qualità. Icardi potrebbe rappresentare il giocatore ideale per in un 4-2-3-1 in quanto è bravo a finalizzare le azioni da gol. L'argentino guadagna circa 10 milioni di euro netti a stagione.

Il giocatore Icardi potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito con diritto di riscatto a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Paris Saint Germain potrebbe lasciar partire Icardi a gennaio in prestito con diritto di riscatto.

Fino a qualche settimana fa si parlava di un obbligo di acquisto definitivo del suo cartellino. Per questo la Juventus aveva deciso di valutare altri giocatori per il settore avanzato. Questa possibile novità potrebbe cambiare le decisioni della Juventus, anche per quanto riguarda Alvaro Morata. Lo spagnolo in caso di arrivo di Icardi potrebbe trasferirsi al Barcellona.

Sarebbe lo stesso giocatore a voler giocare con la società catalana. In tal caso potrebbe definirsi uno scambio di mercato che porterebbe lo spagnolo al Barcellona e il centrocampista Dembélé alla Juventus. Il francese va in scadenza di contratto a giugno ma potrebbe accettare un trasferimento alla società bianconera già a gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere anche Aaron Ramsey a gennaio. Il centrocampista gallese piace a diverse società inglesi. La sua cessione potrebbe garantire un risparmio di circa 7 milioni di euro netti a stagione agevolando l'arrivo di un centrocampista. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Denis Zakaria in scadenza di contratto a fine stagione. Per giugno invece si lavora all'acquisto di una punta giovane e di qualità.

Il preferito sembra essere il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.