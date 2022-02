La Juventus, in queste settimane, lavorerà sulla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio, se non dovessero prolungare il contratto, lascerebbero a parametro zero la società bianconera. Le dichiarazioni di Pavel Nedved prima di Atalanta-Juventus lasciano intendere, però, la volontà della società bianconera di confermare i giocatori in scadenza. La Juventus potrebbe, poi, lavorare anche al contratto di Matthijs de Ligt, in scadenza di contratto a giugno 2024.

Per il difensore si parla di un possibile prolungamento contrattuale fino a giugno 2026, con un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione più 4 milioni di euro di bonus. Non è da scartare, però, la possibilità di una cessione del giocatore anche se dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Ci sono diverse società interessate, fra queste Paris Saint Germain, Barcellona e Chelsea. Se dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni di euro, la Juventus potrebbe venderlo. Come sostituto potrebbe arrivare un altro olandese. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, oltre al Milan, ci sarebbe anche la Juventus sul difensore del Lille, Sven Botman.

Il difensore Botman potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

La Juventus potrebbe acquistare Sven Botman se dovesse partire Matthijs de Ligt. Potrebbe essere il difensore del Lille il possibile sostituto del giocatore bianconero, che ha molto mercato. La valutazione di mercato di Botman è di circa 30 milioni di euro. Sul difensore del Lille ci sarebbe l'interesse concreto anche del Milan, che potrebbe sostituire Alessio Romagnoli proprio con Botman.

Come è noto il difensore italiano va in scadenza di contratto con la società rossonera e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale. Ci sarebbe distanza fra l'offerta da circa 3 milioni di euro a stagione del Milan e le richieste di Romagnoli, che attualmente guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione.

Il mercato della Juventus

Il difensore Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno, potrebbe trasferirsi alla Juventus. La società bianconera potrebbe ingaggiare anche un altro difensore a parametro zero se non dovesse riuscire ad arrivare a Romagnoli o a Botman. Piace molto anche Antonio Rudiger, che potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con il Chelsea. Il difensore tedesco, però, vorrebbe un ingaggio importante di circa 12 milioni di euro a stagione. Più o meno lo stesso ingaggio che attualmente guadagna alla Juventus Matthijs de Ligt. Sarebbe, però, un acquisto di qualità in quanto Rudiger ha dimostrato di essere un giocatore importante per il Chelsea anche nella vittoria della Champions League della scorsa stagione.