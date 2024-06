Proseguono le manovre di Calciomercato in casa Crotone con i calabresi che in questi giorni torneranno a trattare con l'Avellino la cessione di Alessio Tribuzzi, oltre a quella di Mattia Vitale.

Per quanto riguarda le opzioni in entrata invece, nelle ultime ore sarebbe emerso un interesse per l'attaccante Raffaele Russo sul quale ci sarebbero anche Juve Stabia e Triestina.

Sempre in uscita infine il difensore Davide Bove, che si svincolerà il 30 giugno 2024: per lui sarebbe a un passo l'accordo con la Vis Pesaro.

Crotone, per l'attacco piace Russo

Con i soli Guido Gomez e Marco Tumminello a comporre il reparto avanzato il Crotone dovrà cercare dei rinforzi, anche perchè molto presto farà ritorno alla Pro Vercelli per fine prestito anche Gianmario Comi.

In attesa di sapere se il club riscatterà o meno Dimitar Kostadinov dal Septemvri Sofia, il nome delle ultime ore sarebbe quello di Raffaele Russo, calciatore dell'Avellino che nel corso dell'ultima stagione ha totalizzato 14 presenze con una rete.

Al suo profilo si sarebbero interessate anche la Juve Stabia in Serie B e la Triestina nel campionato di Serie C, con il calciatore che vorrebbe cambiare aria perchè chiuso in Campania dalla folta concorrenza.

Il Crotone vorrebbe cercare di aprirsi una sorta di corsia preferenziale dato che presto si siederà al tavolo delle trattative con gli irpini per finalizzare le cessioni di Alessio Tribuzzi e Mattia Vitale. Chissà che Russo non finisca nel calderone dei ragionamenti che verranno fatti in quella sede.

Nei giorni scorsi era emersa anche l'ipotesi di un doppio scambio con Alessio Tribuzzi e Mattia Vitale all'Avellino e Sonny D'Angelo e Jacopo Dall'Oglio al Crotone, operazione però scartata dai calabresi che intendono monetizzare dalla cessione dei due centrocampisti.

Bove verso l'addio

Tra i calciatori che si svincoleranno e che potranno trovare a parametro una nuova squadra c'è sicuramente il difensore Davide Bove.

Dopo due campionati il calciatore cambierà maglia dato che il suo contratto, in scadenza al 30 giugno, non sarà rinnovato: in pole per assicurarselo c'è la Vis Pesaro, ma non è detto che all'ultimo momento non si presentino altre pretendenti.

La partenza di Davide Bove si sommerà a quelle del capitano e difensore Guillaime Gigliotti e di Federico Papini, entrambi in scadenza di contratto, anche se su quest'ultimo il Crotone starebbe valutando una proposta di rinnovo in extremis. In difesa i calabresi continuano a seguire infine il 27enne Matteo Gilli del Picerno.