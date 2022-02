La Juventus è stata uno delle protagoniste del mercato di gennaio. Gli arrivi di Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, Zakaria e Vlahovic, dimostrano la volontà della società di migliorare una rosa che ha evidenziato problematiche importanti nella prima parte di stagione. A condizionare però lo scorso Calciomercato estivo è stata evidentemente la cessione inaspettata di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni del mercato. La Juventus, a detta dei dirigenti, è rimasta sorpresa dalla decisione del portoghese di lasciare Torino.

Lo dimostra anche l'acquisto di Moise Kean nell'ultimo giorno di mercato. Come dichiarato in una delle conferenze stampa di inizio stagione di Allegri, l'ex Everton sarebbe potuto arrivare lo stesso anche con la conferma di Cristiano Ronaldo. Come scrive la stampa spagnola, la società bianconera avrebbe voluto sostituire il portoghese nel recente calciomercato estivo con il centrocampista offensivo Raheem Sterling. L'inglese avrebbe potuto lasciare il Manchester City in quanto la società aveva acquistato dall'Aston Villa Jack Grealish per circa 120 milioni di euro.

Sterling avrebbe potuto trasferirsi alla Juventus nell'ultimo calciomercato estivo

La stampa spagnola ha svelato un possibile retroscena di mercato riguardante la Juventus e riferito allo scorso calciomercato estivo.

La società bianconera avrebbe potuto acquistare Raheem Sterling dopo la cessione di Cristiano Ronaldo. Il motivo per cui l'inglese non è arrivato nella società bianconera è il prezzo di mercato stabilito dal Manchester City, circa 85 milioni di euro. Una somma considerata notevole dalla Juventus, anche in considerazione del fatto che il nazionale inglese non ha inciso come ci si aspettava sia con il City che con la nazionale inglese durante gli Europei vinti dalla nazionale italiana.

Alla fine, la Juventus ha acquistato solamente Kean nell'ultimo giorno di mercato. La società bianconera ha deciso di rinforzare il settore avanzato a gennaio 2022 acquistando Dusan Vlahovic, pagato circa 75 milioni di euro. Una somma importante di poco inferiore alla valutazione di Sterling, ma di certo giustificata dal fatto che l'ex Fiorentina è un investimento per il presente e per il futuro, avendo sei anni in meno rispetto all'inglese.

Le ultime stagioni disputate nel Manchester City da Raheem Sterling

Nella stagione 2020-2021 il giocatore Raheem Sterling ha disputato 49 match con il Manchester City segnando 14 gol, dati che confermano la stagione non ideale del giocatore. In quella attuale, fino ad adesso, ha disputato 21 match nel campionato inglese segnando 10 gol. A questi bisogna aggiungere 7 match e 3 gol in Champions League,2 match in EFL Cup e 1 in FA Cup senza gol.