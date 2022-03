La Juventus in questa stagione sta dimostrando diversi problemi a centrocampo. Tante critiche hanno riguardato nel corso di questi mesi sia Arthur Melo che Adrien Rabiot. In particolare il francese, fin dal suo arrivo alla Juventus nel 2019, non hai inciso secondo le aspettative, soprattutto in considerazione dei 7 milioni di euro netti a stagione che guadagna.

A difendere il francese in una recente intervista è stato Didier Deschamps. Il commissario tecnico della nazionale francese ha sottolineato come Rabiot sia un giocatore polivalente, che può giocare come centrocampista di fascia sinistra ma anche a tre come mezzala d'inserimento ed è in questo ultimo ruolo che rende al meglio.

Deschamps ha poi aggiunto che non sa se in nazionale si esprime meglio rispetto alla prestazioni alla Juventus ma secondo il tecnico francese il rendimento dipende anche dai giocatori che ha vicino.

Il tecnico Didier Deschamps ha parlato di Rabiot

"Adrien è polivalente, può esprimersi in ruoli e sistemi diversi, garantendo volume di gioco e tecnica", sono queste le dichiarazioni di Didier Deschamps in riferimento al centrocampista della Juventus Rabiot, che è un punto di riferimento della nazionale francese.

Il commissario tecnico ha aggiunto che ogni giocatore ha il suo ruolo preferito e che secondo lui Rabiot rende meglio da mezzala d'inserimento. Deschamps ha poi sottolineato: "Non so se sia più a suo agio con noi, ma le prestazioni dipendono anche dai giocatori che hai intorno e dal resto della squadra".

Parole importanti che potrebbero in qualche modo confermare indirettamente la qualità discutibile del reparto di centrocampo della Juventus. D'altronde Rabiot con la nazionale francese è abituato a giocare con i vari Pogba, Kanté e Tchouameni.

Con un contratto in scadenza a giugno 2023, Rabiot potrebbe essere uno dei partenti per la Juventus durante il prossimo Calciomercato estivo, in quanto in alternativa il rischio è che possa poi lasciare la Juventus a parametro zero a fine stagione successiva.

Il mercato della Juventus sul centrocampo

La Juventus potrebbe cedere Adrien Rabiot per non meno di 20 milioni di euro. Oltre al francese potrebbe partire anche Arthur Melo, che ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.

Se si dovessero concretizzare le due partenze, la Juventus potrebbe provare a ingaggiare Paul Pogba e Jorginho. Piace anche Frenkie de Jong, che per il Barcellona potrebbe cedere per non meno di 70 milioni di euro.