La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel Calciomercato estivo. I problemi tecnici a centrocampo, palesati soprattutto in Champions League, potrebbero indurre il club a puntare sull'arrivo di uno o due giocatori che possano incrementare la qualità del reparto mediano bianconero. Si parla di un interesse concreto per Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Potrebbe arrivare invece a parametro zero Paul Pogba, in scadenza di contratto a fine stagione con il Manchester United.

A proposito di parametri zero, la società bianconera potrebbe lasciar partire Paulo Dybala a giugno: molto dipenderà dall'incontro fra le parti previsto in questi giorni. Se l'argentino non dovesse accettare l'offerta da circa 7 milioni di euro netti a stagione l'addio diventerebbe certezza.

La Juventus avrebbe già individuato il possibile sostituto. Si tratta di Isco, centrocampista offensivo del Real Madrid in scadenza di contratto a giugno. Circolano voci di un interesse concreto per lui da parte del Siviglia, ma nelle ultime ore - secondo la stampa spagnola - pure la Juventus starebbe valutando il suo ingaggio. Isco può giocare in un centrocampo a tre come mezzala, ma anche come trequartista in un 4-2-3-1.

Possibile ingaggio di Isco a luglio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe ingaggiare Isco durante il calciomercato estivo a parametro zero. Lo spagnolo va in scadenza di contratto con il Real Madrid a fine stagione e sarebbe un innesto importante per incrementare la qualità nel settore avanzato.

Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi soprattutto se dovesse partire Paulo Dybala. L'eventuale arrivo di Isco potrebbe essere importante anche per Dusan Vlahovic, che ha bisogno di suggerimenti di qualità dal centrocampo.

Il resto del mercato della Juventus

In vista del calciomercato estivo la Juventus valuta anche altri rinforzi per il settore avanzato.

Potrebbe ad esempio arrivare Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.

Potrebbe partire invece Moise Kean, che la Juventus valuterebbe di riscattare dall'Everton ma per cederlo poi a una delle società interessate, fra esse ci sarebbe il Paris Saint Germain, che lo ha già avuto in prestito la scorsa stagione.