Migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. È questa l'intenzione dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato, per puntellare la rosa a disposizione dell'allenatore nerazzurro, così da ritagliarsi un ruolo da protagonista in Italia e in Europa.

Viste le problematiche del centrocampo che si sono evidenziate con l'assenza del faro Marcelo Brozovic, la dirigenza interista sta lavorando su differenti piste per puntellare la mediana a disposizione di Inzaghi, con un acquisto importante e che possa risultare un'alternativa di grande livello al trio titolare.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Leandro Paredes, centrocampista argentino in forza al Paris Saint Germain, che sarebbe già stato trattato dall'Inter nelle precedenti sessioni di calciomercato durante l'esperienza di Spalletti sulla panchina nerazzurra.

Visti i possibili e tanti cambiamenti che potrebbero avvenire in casa Psg, il futuro del centrocampista ex Roma non è certo. La società parigina chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro per lasciar partire il mediano dell'Albiceleste, con l'Inter che potrebbe chiedere un piccolo sconto. Il numero otto del Psg ha tanti estimatori, all'estero ma anche in Italia: infatti, ci sarebbe anche il forte interesse della Juventus, che starebbe monitorando diversi profili per rinforzare la mediana a disposizione di Max Allegri.

Un duello quello tra Inter e Juve in campo, ma che potrebbe esserci anche nel prossimo mercato estivo.

Toro-Inter: 1-1. Sanchez salva Inzaghi

Momento non positivo dell'Inter in campionato, che non riesce a dare seguito alla vittoria casalinga contro la Salernitana. Infatti, i nerazzurri di Inzaghi non vanno oltre l'1-1 contro un ottimo Torino di Ivan Juric, autore di una grande prestazione collettiva.

Il Toro parte forte e passa subito in vantaggio con il suo totem difensivo Gleison Bremer, che firma l'1-0 anticipando Ranocchia e Skriniar. Terzo centro in campionato per il difensore granata, obiettivo di mercato proprio dei nerazzurri. I granata continuano a premere sull'acceleratore e sfiorano il raddoppio con il Gallo Belotti, stoppato da Handanovic.

L'Inter prova a reagire e sfiora il pari prima con Lautaro e poi con Calhanoglu, fermati da due super interventi di Berisha.

Nella ripresa, la formazione di Inzaghi cerca il pareggio ma Dzeko in due occasioni non riesce a concludere due ottime azioni. Il Toro non sta a guardare e va vicinissimo al raddoppio prima con Izzo, fermato da un grande intervento di Handanovic, e successivamente con Pobega che di testa non inquadra lo specchio della porta. Nel finale, dopo varie situazioni in area granata, l'Inter trova il pari con Sanchez che fissa il risultato sul punteggio di 1-1.

Un pareggio amaro per la banda di Inzaghi, che denota gravi problemi di gioco con l'assenza di Brozovic. Un risultato che manda i nerazzurri a -4 dalla capolista Milan, e a -1 dal secondo posto occupato dal Napoli.