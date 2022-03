L'Inter ha palesato diversi problemi da quando Brozovic è rimasto fuori dal campo per gli infortuni. Simone Inzaghi avrebbe dunque espressamente chiesto un regista forte come il croato e secondo le indiscrezioni provenienti dai media spagnoli, quel profilo avrebbe il nome di Marco Verratti.

Calciomercato Inter, a Inzaghi serve il fosforo: adocchiato il nome di Marco Verratti

Come già anticipato, l'Inter ha cominciato a palesare dei seri problemi di risultati da quando Marcelo Brozovic ha riscontrato dei guai muscolare che lo hanno tenuto lontano dal campo.

Inzaghi, che si affidava in toto al Croato per impostare le azioni, ha dovuto schierare dei calciatori dalle peculiarità totalmente diverse ed i vari esperimenti come Vecino o Gagliardini, sono naufragati senza grandi risultati. Appare dunque evidente, come la compagine del biscione necessiti di un vice "Brozo", uno capace di amministrare la regia della squadra senza perdere palloni sanguinolenti. Stando alle indiscrezioni provenienti dal portale iberico Fichajes.net, quel giocatore potrebbe essere Marco Verratti. Il centrocampista ex Pescara ed ora in forza al PSG starebbe meditando di cambiare squadra il prossimo anno, vista la brutta aria che tira in quel di Parigi. Per questo e per i motivi sopra citati, Marotta avrebbe intenzione di piazzare la zampata per accaparrarsi il classe 92'.

Seguendo quanto riportato dalla stampa spagnola, i nerazzurri non sarebbero l'unica squadra sul calciatore. Su di lui avrebbero già messo gli occhi la Roma di Mourinho, che cerca disperatamente da inizio stagione un regista, e il Manchester United, che dovrà molto probabilmente colmare il vuoto che lascerà Paul Pogba. Il costo di Verratti in ogni caso non cambia, serviranno 55 milioni di euro per portarlo via dal PSG.

Skriniar osservato speciale in casa Manchester United

Al Manchester United non sarebbero contenti delle prestazioni di Harry Maguire e Raphael Varane. I due difensori strapagati dai Red Devils (specialmente il primo) non hanno garantito quella solidità nel reparto arretrato che ci si aspettava. Stando a quanto riportato da Todofichajes.com, la compagine inglese vorrebbe dunque trovare una soluzione in sede di Calciomercato e il profilo nuovo risulterebbe essere quello di Milan Skriniar.

Lo slovacco che andrà in scadenza di contratto con l'Inter nel 2023 potrebbe non accettare la proposta di rinnovo dei nerazzurri, che gli avrebbero offerto 4.5 milioni di euro annui. Proprio sul lato economico dunque, il Manchester United vorrebbe fare leva per convincere il classe 95' a trasferirsi.

Dybala il preferito in casa Inter qualora dovese partire Lautaro Martinez

L'Atletico Madrid perderà quasi certamente a fine campionato Luis Suarez. La compagine spagnola dovrà dunque rimpiazzare il forte numero 9 e secondo le indiscrezioni, il preferito dal Cholo SImeone sarebbe Lautaro Martinez. Qualora l'Inter dovesse cedere l'argentino, per una cifra molto vicina ai 60 milioni, Marotta virerebbe immediatamente le sue attenzioni su Paulo Dybala, estroso attaccante che si libererà a parametro 0 dalla Juventus il prossimo Giugno.