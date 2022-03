Il Calciomercato dell'Inter potrebbe vedere diverse novità in attacco. Lautaro Martinez infatti, sarebbe finito nel mirino del Cholo Simeone che in lui vedrebbe il calciatore adatto per vestire la maglia dell'Atletico Madrid. I nerazzurri dunque non vorrebbero farsi trovare impreparati e qualora il "Toro" dovesse andare via da Milano, Marotta potrebbe gettarsi a capofitto su Dybala.

L'Atletico Madrid alla ricerca del centravanti: vorrebbe Lautaro Martinez dell'Inter

L'Atletico Madrid, come diversi club del calcio europeo, nella prossima estate dovrà "cambiare pelle".

Alcuni elementi dell'attacco non ci saranno più, ad esempio Luis Suarez che a fine campionato potrà ritenersi libero da ogni vincolo contrattuale. La formazione di Simeone in realtà aveva già provato ad accaparrarsi un nuovo numero 9 la scorsa sessione estiva di calciomercato, cercando di convincere Dusan Vlahovic a giocare nel Wanda Metropolitano. Il secco rifiuto del serbo, aveva costretto l'Atletico Madrid a modificare i propri piani e a rimandare l'acquisto del bomber alla stagione successiva. Quella che verrà dunque, potrebbe essere l'estate giusta per l'arrivo di un nuovo centravanti.

Stando alle indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, il "Cholo" avrebbe in testa fissi due profili, quello di Darwin Núñez e quello di Lautaro Martinez.

Per il primo il Benfica non ascolterebbe nessuna offerta che vada al di sotto degli 80 milioni di euro. Ma Simeone avrebbe indicato nel "Toro" il profilo ideale del suo centravanti: Martinez infatti, avrebbe quella grinta che l'allenatore argentino pretende da ogni calciatore che schiera in campo. Tra le parti ci sarebbero stati già i primi contatti e l'Inter, per lasciar partire il sudamericano avrebbe stabilito il prezzo, 60 milioni di euro.

Inter, se dovesse partire Lautaro, Marotta si concentrerebbe su Paulo Dybala

Qualora l'Inter dovesse dunque perdere Lautaro Martinez, avrebbe già in testa il suo sostituto. Marotta infatti, si getterebbe immediatamente su Paulo Dybala, numero 10 bianconero che non rinnoverà a fine stagione con la Juventus.

Stando alle indiscrezioni arrivate dalla Spagna, per convincere l'argentino e accontentarlo economicamente, la compagine del biscione dovrà abbassare l'attuale monte ingaggi. In tal senso potrebbe venire in aiuto le possibili partenze dei due cileni Arturo Vidal e Alexis Sanchez.