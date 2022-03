La prossima estate tra le grandi protagoniste della sessione di Calciomercato ci saranno sicuramente Inter e Milan, in cerca di rinforzi per cercare di essere ulteriormente competitivi sia in Italia che in campo europeo. I nerazzurri potrebbero sedersi ancora una volta al tavolo delle trattative con il Real Madrid, con cui i rapporti sono ottimi come dimostra l'affare Achraf Hakimi di quasi due anni fa. Un giocatore che potrebbe finire sul tavolo dei due club è Eden Hazard, che nella capitale spagnola non sembra essersi ambientato e preme per andare via.

Un altro belga potrebbe infiammare la prossima sessione di mercato ed è Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli. Ci sono dei dubbi sulla sua permanenza in azzurro e in questi giorni starebbe provando ad inserirsi anche il Milan, in cerca di rinforzi in attacco.

Hazard sarebbe stato offerto all'Inter

Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato è Eden Hazard. L'esterno belga non è mai riuscito ad esprimere a pieno il proprio potenziale al Real Madrid, che per il suo cartellino ha investito oltre 100 milioni di euro per acquistarlo dal Chelsea. Anche in questa stagione, agli ordini di Carlo Ancelotti, il classe 1991 è stato spesso relegato in panchina, collezionando soltanto diciassette presenze in Liga, in alcuni casi partendo anche dalla panchina, e con uno score emblematico dell'annata: zero reti e un solo assist.

Proprio per questo il giocatore è in uscita e il Real Madrid sarebbe pronto ad offrirlo all'Inter la prossima estate. Il club spagnolo, infatti, avrebbe messo gli occhi su un calciatore nerazzurro e per provare a convincere il club meneghino avrebbe messo sul piatto Hazard e non solo. Nel mirino è finito Nicolò Barella, su espressa richiesta di Carlo Ancelotti, che vorrebbe il centrocampista italiano per rimpiazzare Modric e Toni Kroos, che comunque non sono più giovanissimi.

L'idea dei Blancos è quella di offrire 50 milioni di euro più il cartellino di Hazard, anche con la formula del prestito e con il 30% dell'ingaggio a carico del club spagnolo. La società nerazzurra, però, non è convinta e potrebbe aprire ai discorsi solo per proposte cash superiori agli 80 milioni di euro.

Il tentativo del Milan

Il Milan è in cerca di rinforzi in attacco e per questo motivo i rossoneri starebbero pensando di fare un tentativo per soffiare Dries Mertens al Napoli. Il belga è in scadenza di contratto con gli azzurri, che per prolungare di una stagione sarebbe pronto a mettere sul piatto 1,5/2 milioni di euro di ingaggio. I rossoneri, invece, sarebbero pronti anche a mettere sul piatto 3/3,5 milioni di euro a stagione, e l'ultima parola spetterà al classe 1987, che anche quest'anno ha spesso fatto la differenza segnando sette reti e collezionando un assist in ventidue partite di campionato.