Il calciomercato di Juventus e Inter potrebbe intrecciarsi nella prossima sessione estiva, non solo riguardo a Dybala ma anche su Davide Frattesi, centrocampista classe '99 in forza attualmente al Sassuolo.

La Juventus lancia la sfida all'Inter per Davide Frattesi

La Juventus, dopo il grande colpo di Dusan Vahovic che ha sistemato qualsiasi carenza in chiave offensiva, punta a rinforzare il centrocampo. Rabiot ed Arthur hanno reso sotto alle aspettative e sarebbero fra i cedibili. È dunque logico ipotizzare che Cherubini debba cominciare a trovare dei sostituti per rendere la Juventus più competitiva e stando alle indiscrezioni di calciomercato, il profilo nuovo adocchiato dalla Vecchia Signora potrebbe essere quello di Davide Frattesi.

Il giocatore del Sassuolo sarebbe da tempo in contatto con l'Inter, che vorrebbe inglobare nell'affare anche Gianluca Scamacca. Sul centrocampista però, le attenzioni della Juventus si potrebbero focalizzare nelle prossime settimane, dando il via a un "derby d'Italia" in sede di Calciomercato. Il club emiliano in tutto questo, avrebbe già stabilito il prezzo per il classe '99: almeno 25 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Renato Sanches e Jorginho gli altri nomi per il centrocampo

Come già detto, la Juventus potrebbe fare più di un colpo nel settore del centrocampo. Uno dei nomi che stanno rimbalzando da diverse settimane, è quello di Jorginho. Il mediano italo brasiliano, sfortunato protagonista della mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi mondiali del Qatar 2022, gradirebbe la possibilità di tornare a giocare in Serie A.

I bianconeri per lui, sarebbero disposti ad accontentare le richieste del Chelsea, che valuterebbe il regista circa 35 milioni di euro.

In alternativa a Jorginho, in casa Juve si osserva anche il profilo di Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille, sul quale ci sarebbe da tempo il Milan.

Koulibaly per la difesa e Salah per l'attacco sono le suggestioni della Juventus

La Juventus dovrà effettuare innesti anche in difesa e in attacco. I bianconeri vorrebbero accostare a De Ligt un calciatore dello stesso livello e il profilo ideale sarebbe quello di Koulibaly. Il senegalese andrà in scadenza con il Napoli nel giugno 2023 e De Laurentis potrebbe cederlo questa estate per provare a monetizzare.

Non è comunque detto che il difensore, ormai "bandiera" del Napoli sia disposto ad accettare il trasferimento proprio alla Vecchia Signora.

Per il reparto offensivo invece, il nome che gira da qualche giorno è quello di Mohamed Salah. L'egiziano infatti, non vorrebbe rinnovare con il Liverpool e avrebbe intenzione di ascoltare le voci provenienti dall'estero. Due le squadre che si sarebbero interessate a lui, il Barcellona e la Juventus. Per averlo sarebbe necessaria una maxi offerta di 10 milioni di sterline l'anno al giocatore e di 80 milioni di euro ai Reds.