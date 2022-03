La Juventus nel prossimo calciomercato potrebbe lanciare l'assalto a Luis Alberto della Lazio. Per convincere Lotito a cedere lo spagnolo, i bianconeri vorrebbero mettere sul piatto la giovane promessa Nicolò Rovella.

Non è ormai un segreto che la Juventus potrebbe lanciare l'assalto ad uno o più centrocampisti nella prossima sessione di Calciomercato. I bianconeri avrebbero infatti la volontà di rivoluzionare un settore composto tra troppi calciatori discontinui.

E' normale dunque che alla Vecchia Signora si siano accostati tantissimi nomi e nella giornata di oggi, un nuovo profilo è entrato nell'orbita di Cherubini. Parliamo di Luis Alberto, trequartista in forza attualmente alla Lazio. Stando alle indiscrezioni, Sarri e lo spagnolo non avrebbero mai davvero legato e le numerose panchine che il numero 10 ha dovuto sopportare in questa stagione, ne sarebbero la riprova. Il tecnico toscano avrebbe infatti delle idee ben precise sulle caratteristiche dei suoi centrocampisti e l'iberico evidentemente, non possiederebbe tali peculiarità. Questo, lo avrebbe reso uno dei papabili partenti nella prossima sessione di calciomercato. La Juventus, che come già detto, vorrebbe un calciatore di livello in quel settore, sarebbe pronta ad instaurare una trattativa con Lotito e per convincere il presidente dei biancocelesti, Cherubini avrebbe intenzione di sacrificare in uno scambio Nicolò Rovella, giovane centrocampista classe 2001 attualmente in prestito al Genoa.

Sarri, se restasse alla guida della Lazio, non storcerebbe il naso qualora quest'operazione andasse in porto e si regalerebbe uno dei prospetti italiani più importanti su piazza.

Pjanic torna di moda a Torino

Proseguendo il discorso sul centrocampo della Juventus, un altro nome che potrebbe tornare a vestire bianconero sarebbe clamorosamente quello di Pjanic.

Il bosniaco attualmente in forza al Besiktas, non avrebbe intenzione di proseguire la sua avventura in Turchia, anche perché il club giallorosso non gli garantirebbe più quello stipendio che ad oggi l'ex Roma percepisce. Questo, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, costringerebbe il classe 90' a guardarsi intorno e la Vecchia Signora, sarebbe una meta graditissima dal giocatore.

Spetterebbe solo ad Allegri dunque dare il veto o meno sull'operazione che potrebbe andare in porto, qualora il tecnico toscano lo volesse, in breve tempo.

Pogba e Milinkovic Savic, un duo da sogno

Gli altri due nomi accostati per il reparto del centrocampo della Juventus sono Pogba e Milinkovic Savic. Il francese ha parlato più volte nelle scorse settimane, palesando un malessere nel vestire la maglia del Manchester United. Ricordiamo che il "Polpo" si libererà a parametro 0 a fine stagione e che la Vecchia Signora, potrebbe avvalersi del Decreto Crescita per ammortizzare l'ingaggio del calciatore. Discorso diverso va fatto per Savic. Il contratto del Sergente andrà in scadenza con la Lazio nel prossimo 2024 e dunque per portarlo via dalla Capitale ci vorranno circa 80 milioni di euro.