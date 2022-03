La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato nel Calciomercato estivo. La società bianconera con l'addio di Dybala a giugno dovrebbe rinforzare in maniera importante anche il settore avanzato. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interesse concreto per Niccolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro, ma anche per Giacomo Raspadori, che il Sassuolo potrebbe cedere per circa 30 milioni di euro. Tutti giocatori che però almeno nell'immediato potrebbero non aiutare nel definitivo salto di qualità il settore avanzato bianconero.

Per questo la Juventus starebbe valutando anche altri giocatori che potrebbe dare qualità che potrebbero adattarsi al 4-3-3 o al 4-2-3-1. Uno di quelli che piace alla società bianconera ma anche al tecnico Massimiliano Allegri è sicuramente Anthony Martial, punta francese in prestito al Siviglia ma il cui cartellino è di proprietà del Manchester United. Trasferitosi in prestito a gennaio nella società spagnola il giocatore non sta raccogliendo molto minutaggio e difficilmente sarà acquistato a titolo definitivo dagli spagnoli. Per questo potrebbe far ritorno al Manchester United. La Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. Oltre a Martial potrebbe trasferirsi nella società bianconera anche Paul Pogba, che va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

Il giocatore Martial potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe effettuare due acquisti dal Manchester United a giugno. Parliamo di Paul Pogba e Anthony Martial, che rinforzerebbero in maniera importante il centrocampo ed il settore avanzato bianconero. Tecnicamente però nel caso del centrocampista non sarebbe un acquisto proveniente dallo United ma arriverebbe a parametro zero, in quanto in scadenza di contratto con la società inglese a giugno.

Diverso è il discorso di Martial, che ha un contratto con il Manchester United a giugno 2024 ed attualmente è in prestito al Siviglia.

La stagione fin qui disputata nel Siviglia da Anthony Martial

Nella società spagnola dal suo arrivo ha disputato 5 match fornendo un assist decisivo ad un suo compagno. Un impatto evidentemente non ideale, per questo sembra difficile che la società spagnola lo riscatti dal Manchester United.

La Juventus potrebbe provare ad acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe un giocatore ideale da schierare in un tridente offensivo ma anche come trequartista nel 4-2-3-1. Martial potrebbe ritrovare Pogba alla Juventus, il centrocampista ha recentemente dichiarato in un'intervista che è deluso dalla sua esperienza professionale nello United e che vuole vincere competizioni importanti.