Il Palermo ritrova, al quarto tentativo, la via della vittoria: i rosanero allungano a sei la striscia di risultati utili consecutivi prevalendo sul Taranto con un perentorio 5-2 nel recupero della 33esima giornata del girone C di Serie C andato in scena al “Renzo Barbera”. La dodicesima affermazione interna (nessuna squadra può vantare nel raggruppamento un rendimento casalingo migliore di quella siciliana) consente alla formazione diretta negli ultimi tre mesi da Silvio Baldini di salire in classifica a 57 punti e insediarsi conseguentemente al quinto posto della graduatoria.

Per il Taranto, comprensibilmente lontano dalla miglior condizione dopo lo stop di due settimane determinato dall’elevato numero di giocatori risultati positivi al Covid, si tratta della sesta sconfitta nelle ultime nove gare. I rossoblu, senza successi all’attivo dal 22 dicembre, restano quindicesimi in compagnia dell’Acr Messina a quota 36.

Palermo-Taranto: Brunori grande protagonista nel primo tempo

Il confronto si apre nel migliore dei modi per i padroni di casa decisi a lasciarsi alle spalle i tre pareggi consecutivi. Luperini sblocca il risultato al 3’ con un’incornata vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Dall’Oglio. I rosanero si ripropongono al tiro al 6’: Brunori, imbeccato dalla destra da Valente, chiama in causa Chiorra.

Sul versante opposto Di Gennaro, servito al limite dell’area da De Maria, impegna severamente Pelagotti con una conclusione mancina di prima intenzione. Pochi secondi più tardi il Taranto va nuovamente vicino alla rete con un diagonale dalla destra di Giovinco azionato nella circostanza da Benassai. Il Palermo torna a farsi pericoloso al 15’ con Brunori: l’avanti rosanero scattato in verticale sull’invito di Floriano si vede respingere il suo tentativo da Chiorra uscito tempestivamente dai pali.

Al 24’ gli ospiti non sfruttano una buona opportunità con Saraniti. Il pericolo corso scuote la compagine siciliana che riprende a macinare gioco e occasioni come in avvio. Brunori, dopo aver sfiorato il bersaglio al 28’ con un rasoterra a fil di palo, sigla al 36’ il 2-0 irrompendo con perfetta scelta di tempo su un traversone dalla destra di Valente.

Il bomber di origini brasiliane concede il bis al 41’ ribadendo in rete con una precisa battuta dal limite dell’area un tentativo di Floriano respinto da Chiorra.

Palermo-Taranto: girandola di reti nel secondo tempo

In apertura di ripresa (52’) l’ex Di Gennaro accorcia le distanze per il Taranto girando splendidamente in rete con il mancino un traversone basso dalla sinistra di De Maria. Il Palermo risponde con Valente: l’ala rosanero, al termine di un’entusiasmante cavalcata palla al piede dalla propria area, si vede negare la gioia del gol da Chiorra pronto a deviare in angolo il suo diagonale. La formazione di Silvio Baldini (sostituito nella circostanza in panchina da Mauro Nardini) insiste.

Luperini, dopo aver sciupato al 61’ sotto misura una ghiotta opportunità su un cross dalla destra di Damiani, firma su invito di De Rose il 4-1 con una conclusione dal limite dell’area impennatasi imparabilmente in rete a seguito di una sfortunata deviazione di Benassai. Il match, ormai chiuso per quanto concerne l’esito, riserva ancora due realizzazioni. Il Palermo va a segno al 92’ per la quinta volta con Soleri abile in contropiede a procurarsi lo spazio per trafiggere Chiorra, peraltro bravo tre minuti prima a opporsi a una battuta da distanza ravvicinata di capitan De Rose. A pochi istanti dal triplice fischio finale il Taranto riesce a rendere meno pesante il passivo grazie a un autogol di Lancini sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra di Labriola respinta in malo modo da Marconi.

Palermo-Taranto 5-2 (3-0): il tabellino

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Giron, Marconi, Lancini, Accardi; De Rose, Dall'Oglio (1' st Damiani); Floriano (28' st Felici), Luperini (41' st Fella), Valente (35' st Silipo); Brunori (28' st Soleri). A disp.: Massolo, Crivello, Somma, Buttaro, Perrotta, Doda. All.: Silvio Baldini (in panchina Mauro Nardini).

Taranto (4-3-3): Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai; De Maria (38' st Mastromonaco); Civilleri (38' st Cannavaro), Di Gennaro (18' st Ferrara), Labriola; 15 Pacilli (12' st Manneh), Saraniti, Giovinco (12' st Santarpia). A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Granata, Turi. All.: Giuseppe Laterza.

Arbitro: Federico Longo di Paola.

Reti: 3' pt e 24’ st Luperini (P), 36' e 41' pt Brunori (P), 7' st Di Gennaro (T), 47' st Soleri (P), 49' st aut. Lancini (P).

Ammoniti: Dall'Oglio, Damiani e Soleri (P); Di Gennaro, Benassai e Civilleri (T).

Recupero: 1' pt e 0' st.