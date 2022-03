Lautaro Martinez è pronto ad incendiare il mercato dell'Inter. Nonostante il rinnovo contrattuale, il futuro del Toro potrebbe essere lontano dall'Inter e da Milano.

Infatti, sul dieci argentino ci sarebbe l'interesse di molti top club europei, disposti a spendere cifre importanti per accaparrarsene le prestazioni. Nella scorsa sessione di Calciomercato, è stato registrato l'interesse di Chelsea e Tottenham, mentre in questa estiva potrebbero farsi avanti altre società del panorama internazionale, pronte a rilanciarsi nel calcio che conta.

Tra queste, c'è l'Arsenal di Arteta che dopo l'addio di Pierre Emerick Aubameyang, è a caccia di un nuovo attaccante che possa aumentare il tasso qualitativo del reparto offensivo dei Gunners.

Sfumato Vlahovic nella sessione invernale, la società di Londra potrebbe fiondarsi sul Toro, offrendo una cifra importante ai nerazzurri.

Discorso simile anche per l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che a caccia del sostituto del Pistolero Luis Suarez, che a fine stagione dovrebbe lasciare i Colchoneros e la Spagna, per iniziare una nuova avventura. Per questo, la dirigenza spagnola non vuole farsi cogliere impreparata e potrebbe così far recapitare un'offerta importante all'Inter, per battere la concorrenza ed convincere Lautaro a sposare il nuovo progetto.

Il Toro non è più tra gli incedibili in casa Inter, ma la dirigenza nerazzurra solo di fronte ad un'offerta monstre attorno ai 80-90 milioni di euro, potrebbe sedersi ad un tavolo per trattare l'eventuale cessione dell'argentino.

Con la cessione del Toro, l'Inter andrebbe a puntellare la rosa, rinforzando il reparto offensivo con due acquisti importanti: sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, restano calde le piste che portano a Scamacca del Sassuolo ed Haller dell'Ajax. Sullo sfondo, resta anche Dybala.

Inter, interesse per Kamara

Rinforzare l'organico a disposizione di Inzaghi.

E' questa l'intenzione dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare la rosa a disposizione dell'allenatore nerazzurro.

La dirigenza interista sta lavorando soprattutto per regalare una nuova pedina a centrocampo, che possa risultare una valida alternativa. L'Inter sta sondando il terreno per Boubacar Kamara, forte centrocampista del Marsiglia, esploso sotto la gestione di Sampaoli.

Il centrocampista francese non rinnoverà il contratto con l'Om ed a fine stagione lasciare il club francese per intraprendere una nuova avventura.

L'Inter sta monitorando la situazione e sarebbe pronta a mettere sotto contratto il centrocampista: i nerazzurri devono però fare i conti con l'interesse di altre società come Milan e Manchester United, molto interessate al calciatore.