Il Milan è già al lavoro per costruire la squadra per la prossima stagione.

La situazione di Kessié si fa sempre più difficile, sembrerebbe infatti che il procuratore del giocatore ivoriano abbia richiesto un rinnovo intorno agli 8 milioni di ingaggio, mentre i dirigenti del Milan sono fermi a 6,5 milioni annui. Se sulla permanenza di Kessié ci sono poche speranze, sarebbero ormai zero quelle relative al riscatto di Bakayoko dal Chelsea: il giocatore, infatti, tornerà a vestire i colori del club inglese al termine della stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, ci dovrebbero essere due arrivi, gli occhi sarebbero puntati su Tommaso Pobega e su Renato Sanches.

Kessie e Bakayoko, stagione dai numeri deludenti rispetto alle aspettative

Rispetto alle stagioni passate il rendimento del centrocampista ivoriano è stato finora inferiore: attualmente è fermo a 5 gol in 21 presenze, complice sicuramente la presenza in Coppa d’Africa nel periodo invernale. Nonostante i numeri deludenti, il suo valore non sembra scendere (è fermo intorno ai 50 milioni) e la dirigenza rossonera vorrebbe trattenere il giocatore, senza perderlo a parametro zero al termine di questa stagione, ma finora l’offerta di Maldini e Massara è ritenuta troppo bassa dal procuratore di Kessié.

Discorso analogo, almeno sul rendimento, per Bakayoko, che ha deluso le aspettative del club rossonero e dei tifosi, collezionando poche presenze, senza mai incidere veramente.

Sembra certa la separazione tra il Milan e il giocatore, col suo ritorno al Chelsea che pare scontato: mancando infatti l’obbligo di riscatto, il Milan non ha intenzione di esercitare il diritto per averlo a nelle prossime stagioni.

Dal presente al futuro, è caccia ai rinforzi

Con le eventuali partenze dei due centrocampisti, la dirigenza rossonera è al lavoro per dare a Pioli dei nuovi innesti per l’inizio della prossima stagione.

Le ultime voci riportano un forte interesse del dirigente Maldini nei confronti di Renato Sanches, giocatore in forza al Lille, che sta disputando un’ottima stagione in Francia, con un valore che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. I dirigenti rossoneri potrebbero formulare un’offerta nelle prossime settimane per garantirsi le prestazioni del giocatore portoghese e mettere a disposizione di Pioli un centrocampista di livello.

Pare inoltre probabile il ritorno in pianta stabile in rossonero del centrocampista del Torino Tommaso Pobega. Il valore del centrocampista è cresciuto e il prestito al Torino si concluderà il 30 giugno: il giocatore italiano, dunque, potrebbe essere a disposizione del mister rossonero già dal 1° luglio e rimanere in squadra per giocarsi un posto da titolare.