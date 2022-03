L'Inter avrebbe cominciato a muoversi con largo anticipo sul mercato per cercare di rinforzare nel migliore dei modi la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri non stanno sondando il terreno dei giocatori che andranno in scadenza di contratto a giugno, Dybala su tutti, visto che sarebbero anche alla ricerca di rinforzi sugli esterni. Per questo motivo il club meneghino avrebbe messo nel mirino l'esterno destro del Torino, Wilfried Singo, che nonostante la giovane età ormai è un titolarissimo della squadra granata.

Anche la Fiorentina starebbe lavorando sul mercato in vista della prossima estate per cercare di fare il definitivo salto di qualità e lottare ai vertici del campionato italiano.

I viola avrebbero sondato il terreno per Rodrigo De Paul, che all'Atletico Madrid non ha convinto del tutto in questa stagione.

Inter su Singo

L'Inter è in cerca di rinforzi sugli esterni per la prossima sessione estiva di Calciomercato. C'è da valutare, infatti, la posizione di Ivan Perisic, in scadenza di contratto, e Matteo Darmian che, con l' "esplosione" di Denzel Dumfries rischia di trovare sempre meno spazio. I nerazzurri, per questo motivo, avrebbero messo nel mirino l'esterno destro del Torino, Wilfried Singo. L'ivoriano è ormai un punto fermo dello scacchiere tattico di Ivan Juric ed è già abituato a giocare come quinto di centrocampo, con il compito di svolgere le due fasi. Numeri importanti per il classe 2000, che in questa stagione ha messo a segno già tre reti e collezionato quattro assist in 26 partite di campionato.

Nonostante la giovane età, Singo è un titolarissimo del Toro già dalla scorsa annata.

Singo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per questo motivo il Torino potrebbe cedere alle sirene dell'Inter per non correre il rischio di perderlo a parametro zero l'anno successivo. La sua valutazione si aggira sui 12-15 milioni di euro ma le due società potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari inserendo nell'affare Andrea Pinamonti, attualmente in prestito secco all'Empoli, dove sta facendo molto bene in questa stagione.

Secondo alcune indiscrezioni il calciatore del Torino interesserebbe anche al Milan.

Fiorentina su De Paul

Anche la Fiorentina, come l'Inter, avrebbe già cominciato a lavorare in vista della prossima stagione, anche forte del tesoretto ricavato dalla cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus e dal riscatto sempre dei bianconeri che arriverà per Federico Chiesa.

I viola sognano un grande colpo in mezzo al campo e per questo motivo avrebbero messo nel mirino Rodrigo De Paul. L'argentino non sta facendo benissimo all'Atletico Madrid, che potrebbe decidere di lasciarlo partire dopo un solo anno dal suo acquisto. Preso dall'Udinese per 35 milioni di euro, i Colchoneros potrebbero anche cederlo in prestito con diritto di riscatto (che diventa obbligo a determinate condizioni) a una valutazione non inferiore ai 30 milioni di euro, anche per non realizzare una minusvalenza.