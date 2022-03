Dalle ultime indiscrezioni Zlatan Ibrahimovic sembrerebbe intenzionato a legarsi al Milan per diversi anni, prima da calciatore per un’altra stagione e poi in un ruolo dirigenziale di rilievo. Per il prossimo anno svedese dovrebbe accettare una riduzione del contratto e si potrebbe trasformare in una sorta di jolly per Pioli che potrà utilizzare nei momenti decisivi delle partite.

Un colpo in attacco potrebbe essere quello di Divock Origi, che arriverebbe dal Liverpool a parametro zero in quanto è in scadenza di contratto. Il Milan sembrerebbe essersi mosso per tempo per garantirsi le prestazioni dell’attaccante belga classe ’95; peraltro acquistando il giocatore a parametro zero la società avrà più margine economico per concentrarsi su altri obiettivi.

Il futuro di Ibra sembra definito

L’attaccante svedese sta decidendo cosa fare nel suo prossimo futuro. Le strade, al momento, sembrano essere due: la prima prevede il rinnovo per un altro anno col il Milan, per poi passare a un ruolo dirigenziale; la seconda porterebbe all’addio di Ibra dal calcio giocato con un ruolo da dirigente immediato nella società rossonera.

Dalle ultime indiscrezioni, dunque, sembrerebbe che il destino del Milan possa essere legato ancora per molto tempo a quello di Zlatan Ibrahimovic. Se dovesse scegliere di proseguire con il calcio giocato, lo svedese rinuncerà a parte dello stipendio attuale e per lui il mister dovrà ritagliare un ruolo apposito, pronto a utilizzarlo nei momenti più caldi delle gare, con la possibilità di fungere da esempio per i compagni di squadra più giovani durante gli allenamenti.

La stagione in corso ha evidenziato che l’età avanza inesorabilmente per Zlatan, ma nonostante ciò il giocatore ha messo a segno ben 8 reti con grande beneficio per la squadra.

Sembra fatta per Origi, il Milan si muove su altri obiettivi

Le voci che giungono dall’Inghilterra, intanto, sembrerebbero confermare l’accordo raggiunto tra la società rossonera e l’attaccante belga di origini keniane Divock Origi.

L’acquisto dell’attaccante a parametro zero consentirà alla dirigenza rossonera di puntare altri obiettivi di mercato e di investire maggiori fondi economici su altri settori del campo.

Il club rossonero dovrebbe effettuare un acquisto per ogni reparto, con Botman, Renato Sanches e Berardi in pole per rinforzare la squadra.

La società rossonera, comunque, è sempre al lavoro su ogni fronte per valutare anche delle eventuali alternative, fra i nomi che circolano in queste ore ci sarebbero Bremer e Noa Lang.