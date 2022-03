Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Lautaro Martinez. Anche negli anni scorsi il "Toro" è stato spesso al centro dei rumors di mercato, ma l'Inter non ha mai voluto privarsene, anche l'anno scorso quando c'erano problemi economici. Nonostante un'annata fatta di alti e bassi in questa stagione, ma le sue qualità non si discutono e su di lui ci sarebbe sempre l'Atletico Madrid, con Diego Pablo Simeone suo grande estimatore. L'allenatore argentino, anzi, lo avrebbe voluto anche la scorsa estate per rinforzare il reparto avanzato.

La Fiorentina, dal suo canto, sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano nella prossima stagione per essere ulteriormente competitivi. I viola cercano innesti in mezzo al campo e starebbero pensando a Rade Krunic, in uscita dal Milan.

Atletico Madrid su Lautaro

Lautaro Martinez potrebbe essere nuovamente al centro di rumors di mercato tra qualche mese. Ogni estate sembra che il "Toro" possa lasciare l'Inter, ma puntualmente resta a Milano essendo molto legato anche ai colori nerazzurri, oltre al fatto che nessuna società fino ad ora ha assecondato le richieste economiche della società nerazzurra. Due anni fu il Barcellona il club maggiormente interessato, ma la Pandemia fece saltare tutto, mentre la scorsa estate è stato l'Atletico Madrid a provarci, senza successo.

Proprio i Colchoneros, però, sarebbero pronti a tornare all'assalto per l'attaccante argentino, su espressa richiesta del tecnico suo connazionale, Diego Pablo Simeone. L'allenatore ha individuato in Lautaro il rinforzo giusto per l'attacco, anche perché Luis Suarez potrebbe andare via essendo in scadenza di contratto, e ci sono dubbi sul riscatto di Antoine Griezmann.

Il club spagnolo, però, per accaparrarsi le prestazioni di Lautaro non vorrebbe andare oltre un investimento di 60 milioni di euro. Cifra ben al di sotto della richiesta della società nerazzurra, che accetterà di sedersi al tavolo delle trattative solo per offerte superiori ai 70-75 milioni di euro.

Fiorentina su Krunic

La Fiorentina sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano e renderla competitiva anche ai vertici del campionato italiano.

I viola cercano innesti in mezzo al campo e tra gli obiettivi ci sarebbe Rade Krunic, centrocampista bosniaco non ritenuto incedibile dal Milan che, anzi, sarebbe pronto a discutere della sua partenza in estate. Classe 1993, il giocatore sarebbe valutato 10 milioni di euro, e i rossoneri vorrebbero provare ad inserire in uno scambio con Nikola Milenkovic, con conguaglio a favore dei viola intorno ai 10 milioni.