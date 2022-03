La Juventus potrebbe essere una delle società italiane più attive sul Calciomercato estivo. Fino a qualche settimana fa, sulla stampa sportiva si parlava soprattutto di rinforzi in difesa e a centrocampo, anche perché si pensava a una conferma di Paulo Dybala e al suo prolungamento di contratto. Dopo la decisione di non rinnovare con l'argentino, la Juventus si guarda attorno però anche per l'attacco e starebbe già lavorando a un sostituto.

Negli ultimi giorni si parla di un interesse per Jonathan David, punta canadese del Lille che potrebbe lasciare la società francese per circa 30 milioni di euro: in questa stagione fino ad adesso ha segnato in 39 match disputati 17 gol.

L'altro nome che circola in queste ore è quello del talento dell'Atletico Madrid Joao Felix. Il portoghese piacerebbe molto alla Juventus e l'ottimo rapporto professionale del club con l'agente sportivo del giocatore Jorge Mendes potrebbe agevolare il suo trasferimento alla società bianconera.

Il portoghese Joao Felix potrebbe trasferirsi alla Juventus in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe sostituire Paulo Dybala con Joao Felix. Potrebbe essere il portoghese l'acquisto principale del settore avanzato nel calciomercato estivo, andando a supportare un altro grande investimento della società bianconera effettuato a gennaio, ovvero quello per Dusan Vlahovic.

La valutazione di mercato attuale del lusitano è di circa 70 milioni di euro e gli ottimi rapporti professionali fra Atletico Madrid e Juventus potrebbero agevolare il trasferimento del portoghese alla società bianconera.

Proprio la società spagnola è una di quelle interessate a Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a parametro zero a giugno.

Il resto del mercato della Juventus in attacco

Dopo un inizio di stagione problematico Joao Felix è ritornato recentemente ad essere un titolare nell'Atletico Madrid. In questa stagione ha disputato fino ad adesso in tutte le competizioni 30 match segnando 8 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni.

Sarebbe il supporto ideale per Vlahovic.

Il portoghese comunque non è l'unico giocatore seguito per il settore avanzato, anche perché non sarebbe certa neanche la conferma di Kean (in prestito dall'Everton) alla Juve nella stagione 2022-2023.

La società bianconera starebbe quindi valutando altri giocatori importanti, piacciono gli italiani Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.