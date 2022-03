La Juventus da tre mesi si sta confermando in campionato, Coppa Italia e Champions League. I bianconeri, soprattutto con l'arrivo di Dusan Vlahovic, sembrano aver migliorato gioco e risultati ma in generale tutta la squadra è cresciuta. Fra i singoli che stanno dimostrando di essere molto importanti spiccano sicuramente Matthijs De Ligt e Arthur Melo. Il brasiliano, anche a causa degli infortuni di Denis Zakaria e Weston McKennie, sta giocando diversi match da titolare. È cresciuto molto, non solo dal punto di vista dell'impostazione di gioco ma anche nella fase difensiva, dando un supporto importante anche nell'equilibrio della Juventus.

A parlare di Arthur Melo è stato anche Daniele Adani: il commentatore sportivo ha sempre sottolineato come il brasiliano sia un giocatore di notevole qualità ed è rimasto sorpreso dalla decisione del Barcellona nel 2020 di cederlo alla Juventus. Negli ultimi match il brasiliano sta dimostrando tutte le sue qualità, integrandosi molto bene con Manuel Locatelli. Sul brasiliano, Adani ha dichiarato che è un giocatore necessario per giocare meglio al calcio, anche perché non perde mai la palla. Il commentatore sportivo ha lanciato una frecciatina a chi ha definito il brasiliano come un giocatore scarso, soprattutto dopo il suo arrivo alla Juventus.

Il commentatore sportivo Adani ha parlato di Arthur Melo

'Arthur Melo necessario per giocare meglio al calcio in mezzo al campo, non perde mai una palla. Con buona pace di chi lo ha definito scarso'. Queste le dichiarazioni di Daniele Adani in riferimento al centrocampista brasiliano, che negli ultimi match sta dimostrando di essere molto importante per la Juventus.

Secondo il commentatore sportivo, il brasiliano è un giocatore che migliora la qualità del gioco, inoltre non perde mai il pallone. In questa stagione, fino ad adesso, ha giocato 5 match in Champions League, 15 match in campionato, 1 match in Supercoppa italiana e 3 match con un assist in Coppa Italia. Dati destinati ad incrementarsi in questo finale di stagione anche perché la Juventus non recupererà McKennie, che dovrebbe ritornare a disposizione di Allegri dalla preparazione estiva a luglio.

Potrebbe invece rientrare contro l'Inter Denis Zakaria, altro acquisto importante insieme a Dusan Vlahovic del mercato di gennaio da parte della Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe confermare Arthur Melo per la stagione 2022-2023, a meno che arrivi un'offerta di 40 milioni di euro per il cartellino del brasiliano. Se dovesse partire, al suo posto potrebbe arrivare Jorginho del Chelsea o eventualmente Frankie de Jong del Barcellona, che però una valutazione di mercato importante.