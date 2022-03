La Juventus potrebbe rivoluzionare non solo difesa e centrocampo ma anche il settore avanzato durante il Calciomercato estivo. L'addio di Dybala ha suscitato molto clamore mediatico ma non ha sorpreso gran parte degli addetti ai lavori, con l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene che ha dichiarato che l'argentino, dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic, non è più considerato al centro del progetto sportivo bianconero. Per il giocatore si parla di un possibile interesse dell'Inter ma anche di Atletico Madrid e Barcellona. Oltre a Dybala, potrebbe lasciare la Juventus a giugno anche Moise Kean, che non sta raccogliendo molto minutaggio con Massimiliano Allegri.

La punta potrebbe essere riscattata dall'Everton ed essere ceduta al Paris Saint Germain, società in cui il giocatore è stato in prestito la scorsa stagione. Per quanto riguarda i sostituti di Dybala e Kean, si valutano due giocatori italiani che potrebbero rappresentare il presente e il futuro della Juventus. Parliamo di Nicolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro, e di Giacomo Raspadori del Sassuolo, che potrebbe lasciare la società emiliana per circa 30 milioni di euro.

La Juventus potrebbe acquistare Zaniolo e Raspadori

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando due rinforzi importanti per il calciomercato estivo.

Ci riferiamo a Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori, che potrebbero sostituire rispettivamente Paulo Dybala e Moise Kean. Il giocatore della Roma, in questa stagione, non sta disputando prestazioni ideali e questo potrebbe agevolare una sua cessione a giugno. Diverso invece è il discorso di Raspadori, titolare nel Sassuolo e protagonista di una stagione importante con gol ed assist decisivi ai suoi compagni.

Si tratta però di giocatori che hanno un prezzo importante, Zaniolo ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro, Raspadori di circa 30 milioni di euro. La Juventus però potrebbe investire sui giocatori definendo con le società proprietarie dei cartellini un pagamento in più stagioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare giovani ma anche rinforzi d'esperienza che potrebbero essere utili per fare il definitivo salto di qualità in Europa.

La sconfitta contro il Villareal ha messo in evidenza l'esigenza di giocatori che possano aiutare la crescita dei tanti giovani presenti nella Juventus. Per questo si parla del possibile arrivo di Jorginho del Chelsea, valutato circa 20 milioni di euro dalla società inglese. Sarebbe un investimento importante, anche perché migliorerebbe l'impostazione di gioco dando anche verticalizzazione verso le punte. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe già un'intesa contrattuale con il centrocampista a circa 6,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.