Inter, Milan e Juventus sarebbero già alla ricerca dei profili che potrebbero potenziare la rosa dei rispettivi allenatori in vista della prossima stagione.

Donnarumma potrebbe trasferirsi a Torino

La società presieduta dagli Agnelli starebbe pensando ancora a Gianluigi Donnarumma, il quale sarebbe in rotta con il Paris Saint Germain. L'ex Milan non si è mai ambientato a Parigi e non avrebbe mai accettato il dualismo on Keylor Navas. L'operazione resterebbe molto complessa perché il calciatore dovrebbe sicuramente accettare la riduzione dell'ingaggio attuale se vorrà ritornare in Italia.

La Juventus, inoltre, dovrebbe poi mettere sul mercato Wojciech Tomasz Szczęsny che ha il contratto in scadenza nel 2024.

Possibile scambio con il Lille, Reds su Lautaro

L'Inter studierebbe la strategia per potenziare l'attacco ed avrebbe in mente di intavolare uno scambio tra Joaquin Correa e David del Lille. Il calciatore dei francesi sarebbe valutato circa 60 milioni di euro, circa il doppio del collega argentino. Quest'ultimo potrebbe lasciare la Pinetina in estate perché non avrebbe soddisfatto le aspettative a causa dei troppi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento tenendolo per molti mesi lontano dal rettangolo di gioco. A favore dei Lille potrebbe poi essere inserito un conguaglio economico che deriverebbe dall'addio di Lautaro Martinez.

L'ex Racing sarebbe finito nel mirino del Liverpool di Klopp che ne ha apprezzato le qualità durante la doppia sfida di Champions League. Il tecnico tedesco potrebbe convincere la società a mettere sul piatto circa 55 milioni di euro per acquisirne il cartellino ma la valutazione dei nerazzurri sarebbe di circa 70 milioni di euro.

L'Inter, poi, potrebbe decidere anche di non rinnovare il contratto con Alexis Sanchez che percepisce uno stipendio troppo elevato per i nuovi budget economici imposti dalla società cinese dopo la pandemia.

Dal Liverpool il rinforzo per l'attacco di Pioli

Il Milan, invece, avrebbe intenzione di acquistare un attaccante perché Zlatan Ibrahimovic non ha ancora svelato il futuro.

Nel mirino dei rossoneri ci sarebbe sempre un profilo con esperienza europea. Si tratterebbe di Divock Origi che non dovrebbe rinnovare il contratto con il Liverpool e potrebbe lasciare la squadra al termine di questa stagione calcistica. Il belga potrebbe dunque accettare l'offerta del club presieduto dagli Elliott che sarebbe pronto a formalizzare un'offerta da circa 4 milioni di euro all'anno per avere un profilo molto congeniale al modulo tattico studiato da Stefano Pioli.