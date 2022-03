L'Inter potrebbe rivoluzionare l'attacco nella prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno riscontrato qualche difficoltà di troppo nel reparto avanzato nelle ultime settimane e questo potrebbe incidere nella valutazione da fare per rinforzare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi. In uscita nessuno è considerato incedibile, neanche Joaquin Correa, arrivato dalla Lazio la scorsa estate. In entrata si cercano elementi che possano garantire gol e per questo motivo il vero sogno di Ausilio e Marotta sarebbe Robert Lewandowski.

Il Torino per la prossima estate, invece, è alla ricerca di rinforzi in difesa dato il probabile addio di Gleison Bremer. Il nome in cima alla lista degli obiettivi dei granata è quello di Marash Kumbulla, centrale che, alla Roma, non sta trovando molto spazio.

Suggestione Lewandowski per l'Inter

L'Inter, la prossima estate, si muoverà alla ricerca di attaccanti che possano fare la differenza e che possano far rifiatare Edin Dzeko, non più giovanissimo e non in grado di giocare tre partite a settimana ad altissimi livelli senza avere un calo fisiologico. Tanti i nomi accostati ai nerazzurri, ma il grande sogno dei dirigenti porterebbe a Robert Lewandowski. Il centravanti polacco non ha mai nascosto una particolare simpatia per il club meneghino per l'Inter e il calcio italiano, come rivelato a Tuttosport qualche mese fa: "Avevo una maglia dell'Inter da piccolo, seguivo molto il calcio italiano perché in Serie A ci sono grandi squadre come Inter, Milan, Juventus e Roma.

C'erano tanti campionati e l'atmosfera negli stadi era eccezionale".

L'affare sicuramente non è semplice soprattutto per l'ingaggio troppo alto percepito dallo stesso Lewandowski al Bayern Monaco, superiore ai 15 milioni di euro. Il giocatore, però, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per questo motivo potrebbe anche accettare di spalmarlo con l'Inter in più stagioni, firmando magari un triennale fino al 2025 a 8 milioni a stagione.

Da vedere se il club tedesco sarà disposto ad abbassare le pretese per il suo cartellino, visto che i 60 milioni di euro sono ritenuti eccessivi non essendo più, l'attaccante, giovanissimo.

Torino su Kumbulla

Il Torino si sta muovendo per rinforzare la difesa e non farsi trovare impreparato in caso di cessione di Gleison Bremer, su cui in pole position ci sarebbe l'Inter.

I granata, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbero messo nel mirino Marash Kumbulla, che alla Roma non sta trovando molto spazio e con José Mourinho che non sembra voler puntare su di lui. I giallorossi valutano il suo cartellino tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma il club di Cairo proverà a prenderlo in prestito con diritto di riscatto o ad abbassare notevolmente l'esborso economico, magari mettendo sul piatto Armando Izzo, che più volte è stato accostato alla Roma e che non rientra più nei piani di Juric.