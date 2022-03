Il Derby di Coppa Italia è terminato a reti inviolate. Gli attacchi spuntati di Inter e Milan sono stati i protagonisti di una partita che non verrà ricordata per lo spettacolo offerto. Il club nerazzurro deve fare i conti con un digiuno che sta andando troppo per le lunghe: manca il gol dalla sfida del "Maradona" contro il Napoli, da 403 minuti.

Marotta è già al lavoro per ridisegnare il reparto avanzato dell'Inter. Il nome di Scamacca resta il più caldo e la volontà del giocatore pare sia quella di trasferirsi nella parte nerazzurra del capoluogo lombardo.

In estate, servirà trovare un accordo col Sassuolo il quale non cederà facilmente i suoi gioielli, compreso Frattesi, l'altro grande obiettivo della dirigenza nerazzurra.

Inter, il Milan si inserisce nella corsa per Scamacca

Negli ultimi giorni il Milan avrebbe mosso i primi passi per Scamacca. La compagine rossonera ha iniziato a sondare il terreno per la punta neroverde: la volontà è quella di svecchiare il reparto avanzato, capitanato da Giroud e Ibrahimovic, che non può dipendere solamente da Leao, esploso in questa stagione (8 gol e 4 assist in 23 gare).

Come Leao, anche Scamacca ha alzato l'asticella, dopo aver fatto la gavetta in B con Cremonese e Ascoli e in Olanda nelle giovanili del PSV Eindhoven e nel PEC Zwolle.

Nello scorso campionato, con la maglia del Genoa, ha lanciato i primi lampi del suo talento siglando 8 reti. Con Dionisi, ha trovato un minutaggio più alto e una squadra che adotta uno stile di gioco consono alle sue caratteristiche.

L'arrivo di Scamacca rafforzerebbe il progetto Milan, fondato sulla valorizzazione dei giovani: Leao, Tonali e Kalulu sono gli esempi lampanti e c'è curiosità su Lazetic, acquistato dalla Stella Rossa nella finestra di mercato invernale.

Maldini è pronto a sfidare Marotta per assicurarsi il nuovo che avanza del calcio italiano.

L'Inter non molla la presa per Scamacca: il piano B è David

Nonostante il pressing del Milan, l'Inter resta in pole per Scamacca. Nel mese di gennaio, Marotta ha avviato i primi colloqui con l'entourage del giocatore, incassando il primo "si".

L'interesse rossonero potrebbe scombinare i piani, ma il club meneghino ha già il piano B, nel caso in cui l'attaccante neroverde dovesse cedere alle avances del Milan: si tratta di Jonathan David del Lille.

L'attaccante canadese sta brillando in Ligue 1 e le sue eccellenti prestazioni non sono passate inosservate all'estero: anche l'Arsenal sta cercando di sbaragliare la concorrenza trovando un accordo di massima, sia col club transalpino che col giocatore. La valutazione di David si aggira sui 50-60 milioni, una cifra che non spaventa i Gunners.