Inter, Juventus e Milan potrebbero modificare le rispettive rose durante la prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri ed i nerazzurri potrebbero mettere a segno anche delle cessioni illustri.

Idea Ramos per il Milan

Il Milan, però, starebbe pensando alle prestazioni di Sergio Ramos. Il calciatore non si è mai ambientato al Paris Saint Germain e non ha mai trovato continuità anche per i troppi infortuni. Potrebbe essere un colpo di mercato per la squadra presieduta dal fondo Elliott che dovrebbe perdere a parametro zero Alessio Romagnoli.

L'ex Roma non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe lasciare la rosa a fine stagione. Il centrale ex Real Madrid, invece, potrebbe accettare la destinazione milanese ma dovrebbe prima accettare la riduzione del contratto da circa 12 milioni di euro annui.

Il Paris Saint Germain sarebbe su Brozovic

Il centrocampista dell'Inter sarebbe finito nel mirino del club transalpino e piacerebbe molto al direttore sportivo, Leonardo. L'ex allenatore nerazzurro non è detto che rimarrà in società, quindi, l'arrivo del croato sarebbe anche legato al suo futuro. L'ex Dinamo Zagabria, però, dovrebbe rinnovare a breve il contratto con l'Inter ma sulle sue tracce ci sono altri club europei.

L'Inter dunque punterebbe a rinnovare il contratto del ragazzo per evitare di perderlo a parametro zero al termine della stagione anche se il classe 1992 avrebbe già fatto capire di voler restare nel progetto di Simone Inzaghi. La sua valutazione attuale sarebbe di circa 40 milioni di euro.

La Juve vorrebbe il terzino ex Inter e cederebbe il centrocampista francese

Il club presieduto dagli Agnelli potrebbe mettere a segno in estate sia un'operazione in entrata che una in uscita. Nel mirino ci sarebbe Alex Telles del Manchester United, che potrebbe liberarsi perché i Red Devils starebbero intensificando i contati con il Benfica per assicurarsi le prestazioni di Grimaldo del Benfica.

Il prezzo di Telles sarebbe di circa 20 milioni di euro ma si potrebbe optare per un prestito con diritto di riscatto.

La Juventus potrebbe anche decidere di far cassa mettendo in vendita le prestazioni di Adrien Rabiot. Il centrocampista sarebbe finito nel mirino dell'Arsenal e del Newcastle. Allegri non si opporrebbe alla cessione ma l'ex Paris Saint Germain vorrebbe prima attendere la fine del campionato per vedere in quale posizione arriveranno i Gunners. La priorità del calciatore sarebbe infatti giocare la Champions League e, se la squadra di Arteta non dovesse arrivare tra le prime quattro posizioni, il trasferimento potrebbe non concretizzarsi.