Il Milan è già al lavoro per garantire a Pioli una rosa particolarmente lunga per affrontare al meglio tutte le competizioni che il club rossonero disputerà nella prossima stagione. La società, però, non sta valutando solo l'acquisto di calciatori, infatti vuole assicurarsi le prestazioni di Maldini e Massara ancora per molte stagioni. Gazidis, infatti, ha espresso grande ammirazione per l’operato dei due dirigenti e, dopo la conclusione dei rinnovi dei calciatori in rosa, procederà a formulare l’offerta per il duo dirigenziale.

Sul fronte mercato, invece, si fa largo una voce importante: il Milan sembrerebbe intenzionato a contendere all’Inter l’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, che ha un valore di mercato di quasi 50 milioni di euro.

Scamacca nel mirino, possibile offerta al Sassuolo

Il Milan non è intenzionato a spendere grosse cifre per il mercato estivo, ma vorrebbe provare ad arrivare a giocatori di spessore, tra i quali Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo sta disputando un’ottima stagione, dopo un inizio non facile, e attualmente è a quota 12 reti all’attivo. La valutazione del giocatore è di circa 50 milioni, ma la dirigenza rossonera vorrebbe spendere molto meno e, di conseguenza, si cercano delle contropartite tecniche che siano gradite al Sassuolo per abbassare il prezzo. C'è anche l’interesse dell’Inter sull'attaccante, ma il Milan sarebbe pronto a offrire ai neroverdi i cartellini di Matteo Gabbia, Marco Brescianini e Marko Lazetic più un cospicuo conguaglio cash per provare a ottenere Gianluca Scamacca.

Dai calciatori alla dirigenza, la società pronta ai rinnovi

Dopo il rinnovo di Hernandez, la società rossonera procederà ai rinnovi di Bennacer e Leao in queste settimana e, successivamente, sarà il turno del duo dirigenziale Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore dell’area tecnica e direttore sportivo.

L’intuito mostrato nelle sessioni di mercato e, soprattutto, l’ottimale gestione della rosa, hanno convinto la società rossonera, con Gazidis in testa, ad affidarsi a loro ancora per le prossime stagioni.

Sia Maldini che Massara hanno dato dimostrazione delle loro grandi capacità nella ricerca di talenti: considerato anche il budget non illimitato messo a disposizione della società, sono stati in grado di costruire una squadra di vertice pronta a vincere il campionato. Dopo il termine di questa stagione, dunque, con ogni probabilità, si procederà al rinnovo del duo dirigenziale.