La Juventus pensa già al prossimo Calciomercato estivo e in particolare cerca un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco, ma anche una mezzala d'inserimento che sappia garantire gol.

Allegri ha sempre gradito giocatori fisici e bravi ad impostare, per questo fra i preferiti del tecnico toscano ci sarebbe Franck Kessié, in scadenza di contratto con il Milan. Il centrocampista ivoriano però potrebbe trasferirsi al Barcellona. In tal caso la società catalana non investirebbe su Aurelien Tchouameni, centrocampista classe 2000 del Monaco. Proprio il francese potrebbe diventare il giocatore ideale per la Juventus come rinforzo di centrocampo.

Il problema di fondo è rappresentato dal prezzo del giocatore, che costa circa 60 milioni di euro. Somma che difficilmente la Juventus spenderà per il francese, a meno che non riesca a effettuare alcune cessioni importanti.

Fra i principali indiziati a lasciare la società bianconera spiccano due nomi, Adrien Rabiot e Arthur Melo. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Potrebbe invece essere ceduto a circa 40 milioni il centrocampista brasiliano.

Il centrocampista Tchouameni piacerebbe alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe essere interessata al brasiliano Casemiro, ma anche al centrocampista Aurelien Tchouameni.

Il francese piace alla società bianconera e ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi nel caso si riuscissero a cedere uno o due giocatori a centrocampo.

In questa stagione Tchouameni ha giocato fino ad adesso 5 presenze in Europa League, 4 match (con un gol) in Champions League, a queste bisogna aggiungere 25 match, un gol e un assist nel campionato francese e 4 presenze, con un gol e un assist in Coppa di Francia.

Il centrocampista è anche nel giro della della nazionale francese, con la quale ha disputato finora 7 match.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri rinforzi a centrocampo. Molto dipenderà anche dalle cessioni, se dovessero partire Rabiot, Ramsey e Arthur Melo, la società bianconera potrebbe valutare anche l'acquisto di Frankie de Jong.

Il centrocampista olandese del Barcellona potrebbe lasciare la società catalana specie qualora dovesse arrivare Kessié. Anche se Jong ha una valutazione di mercato importante: potrebbe lasciare la società catalana per circa 70 milioni di euro.