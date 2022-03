Non mancano in questi giorni le indiscrezioni di Calciomercato relative all'Inter, in vista dell'estate.

Oltre Lautaro Martinez, richiesto dai maggiori top club europei, un altro calciatore che ha molto mercato è sicuramente Hakan Calhanoglu, centrocampista turco arrivato la scorsa estate dal Milan e diventato subito un punto fermo dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Il fantasista turco sarebbe nel mirino delle maggiori società di Premier League, in particolar modo del Manchester United, con il tecnico dei Red Devils Ralf Ragnick che vorrebbe l'ex Milan alla sua corte per aumentare il tasso tecnico della squadra.

La società di Manchester potrebbe mettere sul piatto un'offerta attorno ai 18-20 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista turco, mentre i nerazzurri vorrebbero cederlo solo di fronte a un'offerta attorno ai 30 milioni di euro, cifra che poi verrebbe reinvestita per Davide Frattesi, centrocampista italiano in forza al Sassuolo, che resta l'obiettivo numero uno per il centrocampo interista.

Un altro calciatore corteggiato dai club inglesi è Stefan De Vrij: il centrale olandese sarebbe nel mirino del Tottenham di Antonio Conte, e di fronte a un'offerta attorno ai 20 milioni, il club nerazzurro potrebbe decidere di cedere l'ex Lazio e fiondarsi su altri calciatori come Bremer ed Acerbi.

Inter, idea Martial per l'estate

Oltre a blindare i calciatori più importanti della rosa, l'Inter sta lavorando per rinforzare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi con acquisti importanti.

Reparto sotto osservazioni è l'attacco: con la partenza probabile di Alexis Sanchez a fine stagione, e le possibili offerte per Lautaro Martinez, la dirigenza interista sta monitorando diversi profili che possano rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

In quest'ottica, una candidatura che potrebbe esser presa in considerazione è quella di Anthony Martial, attaccante francese del Manchester United, ora in prestito al Siviglia. Non è sicuro il riscatto dal club spagnolo e per questo l'ex bomber del Monaco potrebbe rappresentare un'occasione per la prossima estate.

L'Inter monitora la situazione, visto anche che lo United avrebbe messo nel mirino Lautaro Martinez e potrebbe offrire il cartellino del francese come parziale contro partita tecnica per arrivare al numero 10 argentino.