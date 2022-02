Dopo aver sconfitto in casa Juventus e Milan si è confermato anche contro l'Inter. Il Sassuolo è oramai una certezza del campionato italiano, merito di un progetto sportivo importante voluto dalla proprietà e dalla dirigenza emiliana. Nelle ultime stagioni il Sassuolo ha valorizzato tanti giovani, basti pensare a Manuel Locatelli, trasferitosi alla Juventus nel recente Calciomercato estivo. Il lavoro del tecnico Alessio Dionisi sta agevolando la crescita anche di Gianluca Scamacca, Davide Frattesi e di Hamed Traoré. Soprattutto il centrocampista ivoriano si sta confermando grazie a prestazioni notevoli.

Il classe 2000 nel match contro l'Inter ha servito l'assist decisivo per il gol del 2 a 0 di Scamacca. La crescita di Traoré non è passata inosservata alla Juventus, che lo aveva acquistato nel 2019 in sinergia con il Sassuolo dall'Empoli retrocesso in Serie B. Gli emiliani investirono circa 3 milioni di euro per il cartellino del centrocampista, con la Juventus che contribuì con 1 milione di euro per avere una prelazione su una futura rivendita. A confermare questo, anche il giornalista sportivo Franco Leonetti che su Twitter ha dichiarato che la Juventus ha un canale privilegiato per l'acquisto di Traoré.

Il giornalista sportivo Franco Leonetti su Twitter ha dichiarato: 'La Juve ha un canale privilegiato per l'eventuale acquisto di Traoré'. Evidente il riferimento all'acquisto in sinergia del centrocampista ivoriano nella stagione 2018-2019 fra Sassuolo e Juventus.

Il giocatore era stato uno dei migliori giovani del campionato italiano oltre che un riferimento dell'Empoli, retrocesso a fine stagione in Serie B. Un investimento da circa 3 milioni di euro da parte della società emiliana, 1 di questo venne pagato dalla Juventus per garantirsi una prelazione. La Juventus potrebbe acquistarlo a giugno pagandolo circa 18 milioni di euro.

Considerando la crescita avuta dall'ivoriano, si tratterebbe di un investimento importante. Inoltre, Traoré da qui a fine stagione potrebbe ulteriormente migliorare le prestazioni. Se dovesse approdare alla Juventus, potrebbe giocare come in un'eventuale 4-2-3-1 da trequartista di fascia sinistra ma anche in un tridente offensivo nel 4-3-3.

La stagione disputata fino ad adesso da Traoré

Dopo una prima parte di stagione problematica il centrocampista Traoré è cresciuto molto dando un contributo importante al Sassuolo soprattutto negli ultimi match. Fino ad adesso ha disputato 1 match con un gol in Coppa Italia e 20 match segnando 2 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni nel campionato italiano.