La Juventus ha confermato l'addio di Paulo Dybala. È stato l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene a dichiarare che l'argentino non è considerato utile al progetto sportivo bianconero dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic. La società bianconera dovrà quindi lavorare ad un sostituto di Dybala, sarà un Calciomercato estivo molto impegnativo per la Juventus che potrebbe rinforzarsi in tutti i settori. Oltre ad un giocatore offensivo potrebbero arrivare un centrocampista ed un difensore. A proposito del settore avanzato le indiscrezioni di mercato confermano l'interesse concreto della Juventus per Niccolò Zaniolo della Roma ma anche per Giacomo Raspadori del Sassuolo.

A parlare del possibile rinforzo del settore avanzato è stato anche Mario Sconcerti. Secondo il giornalista sportivo però ha già trovato il sostituto di Dybala. Difficile sia Zaniolo, definito da Sconcerti come giocatore dal grande potenziale ma molto disordinato. Potrebbe essere Isco, centrocampista del Real Madrid in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno e che arriverebbe a parametro zero alla Juventus.

Il giornalista Sconcerti ha parlato del sostituto di Dybala alla Juventus

''Io credo che la Juventus si potesse permettere Dybala, c’è stato un ripensamento che secondo me, ma è una mia opinione, è dovuta dalle occasioni di mercato che si stanno presentando''. Queste le dichiarazioni di Mario Sconcerti in riferimento all'addio di Dybala e all'acquisto di un sostituto da parte della Juventus.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: ''Secondo me ha già comprato un giocatore che sostituisca Dybala''. Non sarà Zaniolo secondo il giornalista, giocatore importante ma che porterebbe disordine alla Juventus. Secondo Sconcerti è difficile anche il riscatto di Kean, anche perché costerebbe 38 milioni di euro. Come è noto la punta è arrivata dall'Everton nel recente calciomercato estivo in prestito di due anni con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali per circa 38 milioni di euro.

Obiettivi che non sembrerebbero facili, per questo la Juventus starebbe valutando anche l'acquisto di Giacomo Raspadori del Sassuolo, che hai n prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta diversi per il settore avanzato a giugno. Abbiamo parlato dell'interesse concreto per Isco e Zaniolo, la società bianconera potrebbe rinforzarsi anche con l'acquisto di un difensore e due centrocampisti. Piacciono Antonio Rudiger, Paul Pogba e Jorginho, il tedesco e il francese arriverebbe a parametro zero, il nazionale italiano per una somma di circa 20 milioni di euro.