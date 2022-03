La Juventus è attesa da mesi importanti non solo per il calcio giocato ma anche per il Calciomercato. Confermato l'addio di Dybala, la società bianconera dovrà tener conto non solo di rinforzare difesa e centrocampo ma anche il settore avanzato. Come dichiarato recentemente dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, il sostituto di Paulo Dybala è Dusan Vlahovic, acquistato dalla Juventus nel mercato di gennaio, anche se ci si attende un rinforzo importante nel settore avanzato. Piacciono Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Da decidere però anche il futuro professionale di altre due punte bianconera: Alvaro Morata e Moise Kean. Il primo potrebbe essere riscattato dall'Atletico Madrid, per l'italiano, invece, si parla di una possibile restituzione da parte della Juventus all'Everton. A parlare del mercato della Juventus è stato Paolo Bargiggia, che ha usato parole decise nei confronti della società bianconera in merito alla decisione di non prolungare il contratto a Paulo Dybala. Secondo il giornalista sportivo, la Juventus non è comportata correttamente con il giocatore.

Il giornalista Bargiggia ha parlato di Dybala, Morata e Kean

'La Juventus non si è comportata correttamente con Dybala. Quando hanno convocato gli agenti sportivi, prima hanno detto che dovevano rivedere la tipologia del contratto.

Sono andati via, sono stati poi richiamati da Cherubini, ma alla fine non se n’è fatto più nulla'. Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia in riferimento all'incontro avvenuto fra Dybala e la Juventus. Il giornalista sportivo ha poi parlato anche del futuro professionale di Alvaro Morata aggiungendo: 'La Juventus cercherà di riscattare lo spagnolo chiedendo uno sconto all'Atletico Madrid o un altro anno di prestito'.

Per quanto riguarda Moise Kean, Bargiggia ha sottolineato: 'Proveranno a restituirlo, è stato acquistato velocemente per sostituire Cristiano Ronaldo'. Per quanto riguarda invece l'acquisto di Kaio Jorge, secondo il giornalista sportivo è stato un investimento effettuato per anticipare le altre società interessate al suo acquisto.

Il mercato della Juventus

La Juventus cercherà di acquistare Alvaro Morata dall'Atletico Madrid offrendo circa 20 milioni di euro per il suo cartellino. Una somma evidentemente minore rispetto ai 35 milioni di euro dell'intesa raggiunta due stagioni fa tra la società spagnola e quella bianconera. Altra possibilità potrebbe essere quella di poterlo pagare in diverse stagioni, in questo modo, la Juventus eviterebbe di pagare una somma importante in una sola stagione. Lo spagnolo piace ad Allegri e sarebbe considerato il giocatore ideale da schierare insieme a Vlahovic e a Chiesa.