La Juventus è attesa da mesi importanti in cui si giocherà le proprie possibilità in campionato e in Coppa Italia. La società bianconera spera che l'obiettivo minimo della qualificazione alla Champions League venga raggiunto, anche perché il mercato su cui sta lavorando sembra proprio dare per scontata la presenza dei bianconeri nella massima competizione europea nella stagione 2022-2023.

Diversi giornali sportivi parlano di un interesse della società bianconera per Antonio Rudiger, Bremer, Paul Pogba, Jorginho e Sergej Milinkovic. Tutti nomi che difficilmente arriverebbero nella società bianconera nel caso in cui dovesse arrivare come obiettivo minimo il quarto posto in campionato.

Di certo in caso di mancata qualificazione alla Champions League non rimarrebbe Matthijs de Ligt: secondo le ultime notizie di mercato il difensore potrebbe comunque lasciare la Juventus se dovesse arrivare un'offerta da almeno 100 milioni di euro. In tal caso tale somma potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di due difensori centrali e di un centrocampista importante. Si parla di un interesse concreto per Antonio Rudiger, che chiederebbe non solo un ingaggio importante a stagione ma anche un bonus alla firma. Costa invece circa 30 milioni di euro Bremer del Torino, con un'offerta da circa 60 milioni di euro invece potrebbe arrivare Milinkovic Savic dalla Lazio.

De Ligt potrebbe partire in caso di offerta da 100 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere in caso di offerta importante Matthijs de Ligt. La società bianconera potrebbe eventualmente considerare 100 milioni di euro per il cartellino del difensori, che sarebbero poi utilizzati per arrivare a due difensori e un centrocampista.

D'altronde Bonucci e Chiellini non sembrano dare più garanzie dal punto di vista fisico e di conseguenza servono giocatori che possano fare i titolari nella Juventus.

Se parte de Ligt potrebbero arrivare Antonio Rudiger e Bremer, il primo in scadenza di contratto con il Chelsea e il secondo valutato dal Torino circa 30 milioni.

Per il centrocampo come mezzala piace Sergej Milinkovic-Savic, che la Lazio potrebbe cedere per circa 60 milioni. Non ha prezzo di cartellino Paul Pogba, che però potrebbe chiedere un ingaggio di almeno 10 milioni netti a stagione. Un altro nome che piace come centrocampista è Jorginho, che il Chelsea potrebbe cedere per circa 20 milioni di euro.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere altri giocatori durante il Calciomercato estivo. Uno dei principali indiziati a lasciare la società bianconera è Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno 2023. Dalla sua partenza la società bianconera potrebbe ricavare circa 20 milioni di euro, oltre a risparmiare molto sul monte ingaggi, circa 7 milioni di euro a stagione.