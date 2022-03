L'Inter starebbe valutando i possibili nomi che andrebbero a rinforzare la rosa del futuro. Ci sarebbe un ritorno di fiamma studiato da Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Si tratterebbe di Rodrigo De Paul, che sta avendo delle difficoltà nello scacchiere tattico di Diego Simeone. L'argentino potrebbe incastrarsi alla perfezione nei meccanismi tattici di Simone Inzaghi che lo inserirebbe come mezzala nel suo 3-5-2. La strategia per il ragazzo, valutato circa venticinque milioni di euro, potrebbe prevedere la cessione di Hakan Calhanoglu. Il turco, ingaggiato a zero durante la scorsa estate dopo essersi svincolato dal Milan, potrebbe garantire alla casse nerazzurre circa trenta milioni di euro e interesserebbe al Manchester United.

Il Psg avrebbe messo l'ex Liverpool sul mercato

Per il centrocampo, la società presieduta dagli Zhang potrebbe pensare a Georgino Wijnaldum che ha deluso le aspettative da quando è arrivato al Paris Saint Germain. L'amministratore delegato, Leoanardo, potrebbe decidere di metterlo sul mercato al termine della stagione per circa venticinque milioni di euro. In passato, l'olandese sarebbe stato anche sondato dal club milanese che non avrebbe poi avuto modo di pareggiare l'offerta dei transalpini. Il giocatore, infatti, guadagna circa nove milioni di euro, cifra ritenuta troppo elevata per i budget della dirigenza cinese. L'Inter, dunque, potrebbe decidere di scartare l'ex Liverpool per puntare forte, sotto richiesta di Inzaghi, su Davide Frattesi del Sassuolo.

Il centrocampista sarebbe perfetto per le idee del tecnico ed avrebbe una valutazione di circa trenta milioni di euro. Nell'operazione, per abbassare le pretese potrebbe essere inserito il cartellino di Ionut Radu o Andrea Pinamonti ora in forza all'Empoli.

Il mancato trasferimento di Salah alla Pinetina

L'Inter avrebbe potuto ingaggiare Mohamed Salah nel 2015, quando giocava nella Fiorentina.

Il calciatore, avversario in Champions League di Dzeko se compagni, sarebbe stato cercato da Piero Ausilio che per regolamento sportivo non ha potuto concretizzare l'arrivo dell'egiziano. Una lettera di diffida inviata dal legale della Fiorentina, a quel tempo, ha bloccato l'operazione. I dirigenti milanesi, infatti, avevano preso contatti per il trasferimento dell'attaccante quando era ancora sotto contratto con il club toscano.

Dopo una lunga trattativa, il 6 agosto 2015 il Chelsea, società che ne deteneva il cartellino, ha ceduto Salah alla Roma per 5 milioni di euro, con la formula del prestito con opzione per il riscatto (fissato a 15,5 milioni di euro, avvenuto un anno dopo.