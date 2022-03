La Juventus è attesa da mesi importanti non solo per il calcio giocato ma anche per il Calciomercato. Gli acquisti da effettuare in estate dipenderanno evidentemente anche dalla classifica finale in campionato. L'obiettivo minimo è il quarto posto ma si cercherà di vincere la Coppa Italia, con la finale che è vicina dopo l'1 a 0 contro la Fiorentina al Franchi nella semifinale d'andata. Il mercato estivo però dipenderà anche dalle cessioni, ci sono tanti giocatori che sono a rischio partenza. E' già stato ufficializzato l'addio di Paulo Dybala, che andrà in scadenza di contratto a giugno, lo stesso potrebbe riguardare Federico Bernardeschi, anche lui in scadenza contrattuale a fine stagione.

Da valutare anche il futuro professionale di Alex Sandro e Adrien Rabiot, che hanno un contratto fino a giugno 2023, ma anche quello di Arthur Melo. Il brasiliano potrebbe lasciare la società bianconera ed essere sostituito da Jorginho, il nazionale italiano potrebbe trasferirsi alla Juventus per circa 20 milioni di euro e sottoscrivere un contratto a 6,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. A proposito del brasiliano, si parla di un interesse concreto del Newcastle, la società inglese è stata acquistato da un ricco fondo saudita che vuole effettuare acquisti importanti nel calciomercato estivo. Con un'offerta da 40 milioni di euro Arthur Melo potrebbe lasciare la società bianconera.

Il giocatore Arthur Melo potrebbe trasferirsi al Newcastle a giugno

Somma che sarebbe utile non solo per acquistare il sostituto ma anche per migliorare il settore avanzato dopo l'ufficialità dell'addio di Dybala da parte dell'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. La Juventus però potrebbe attingere in maniera decisa anche al mercato dei parametri zero, considerando che ci sono diversi giocatori che potrebbero aiutare a fare il definitivo salto di qualità alla società bianconera.

Fra i giocatori seguiti ci sarebbero Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno e Paul Pogba, in scadenza contrattuale con il Manchester United a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera decisa anche il settore avanzato, in considerazione dell'addio di Paulo Dybala. A tal riguardo l'argentino potrebbe essere sostituito da Niccolò Zaniolo, valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro. Piace anche Giacomo Raspadori del Sassuolo, che potrebbe lasciare per circa 30 milioni di euro la società emiliana.