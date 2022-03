In questi giorni si sta parlando moltissimo del mercato della Juventus. Infatti, i bianconeri stanno già sondando alcune piste per rinforzare la squadra per la prossima stagione. Una delle decisioni per il futuro è stata presa qualche giorno fa ovvero che Paulo Dybala a fine stagione lascerà la Juventus. Il club bianconero ha deciso di puntare tutto su Dusan Vlahovic e di costruire una squadra intorno a lui. Per questo motivo non ci sarebbe più posto per l'argentino, ma questa non è solo una scelta di campo ma anche economica. Infatti, per Vlahovic è stato fatto uno sforzo importante e qualche sacrificio andava fatto.

Un'altra delle scelte per il futuro sarà quella di rinforzare il centrocampo e uno dei nomi che piacciono è quello di Jorginho. Il centrocampista azzurro potrebbe lasciare il Chelsea anche a causa delle note vicende societarie che stanno coinvolgendo il club inglese. La Juventus sarebbe pronta a offrire un quadriennale a Jorginho a circa 6 milioni. Qualora l'azzurro dovesse sbarcare a Torino non troverebbe Paulo Dybala che tra poco più di 100 giorni lascerà la Juventus. L'argentino aveva già comprato un regalo per i compagni di squadra (una borsa firmata) per festeggiare il rinnovo ma le cose sono cambiate e adesso quel cadeaux si trasformerà in un dono di addio.

La Juventus lavora per il futuro

La Juventus ha già programmato le prossime mosse per il futuro e se Jorginho sembra essere l'obiettivo numero uno per il centrocampo, in attacco andrà cercato un rinforzo per sostituire Paulo Dybala. Ma i bianconeri starebbero anche lavorando al riscatto di Alvaro Morata. Con l'arrivo di Dusan Vlahovic le prospettive per lo spagnolo sono cambiate ed è tornato a essere fondamentale nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.

Per questo motivo la Juventus sarebbe al lavoro per trattare Morata con l'Atletico Madrid. I bianconeri vorrebbero abbassare il prezzo del riscatto. L'agente dello spagnolo starebbe lavorando proprio per trovare una soluzione. La Juventus non andrà oltre i 15 milioni. Inoltre, l'Atletico Madrid non vorrebbe riprendere Morata e questo potrebbe spingere le parti a venirsi incontro.

La Juventus torna alla Continassa

In queste ore, la Juventus tornerà alla Continassa per riprendere gli allenamenti. Infatti, Massimiliano Allegri ha concesso alcuni giorni di riposo vista l'assenza dei nazionali. Questo pomeriggio, 24 marzo, però, la squadra tornerà al JTC e tra i giocatori presenti ci sarà anche Paulo Dybala. Per l'argentino sarà il primo allenamento da separato in casa visto che ormai l'addio tra le parti è ufficiale. Alla Continassa ci sarà anche Dusan Vlahovic che deve recuperare da un piccolo fastidio all'inguine.